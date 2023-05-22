Экономика

Размер социальных налоговых вычетов повысится с 1 января 2024 года

С 1 января 2024 года вступят в силу поправки в налоговое законодательство, увеличивающие размер социальных налоговых вычетов по НДФЛ (федеральный закон от 28 апреля 2023 года № 159-ФЗ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Социальные налоговые вычеты предоставляются физическим лицам в сумме расходов, фактически произведенных налогоплательщиком в конкретном налоговом периоде. Вычеты можно получить как у работодателя в течение налогового периода, так и в налоговом органе при представлении декларации формы 3-НДФЛ по окончании налогового периода.

Для всех видов социальных налоговых вычетов (кроме вычета по дорогостоящим видам лечения) установлены предельные размеры.

Так, общий предельный лимит за год применяется к совокупности следующих видов социальных вычетов (п. 2 ст. 219 Налогового кодекса РФ):

по расходам на обучение (кроме обучения детей);

по расходам на лечение: оплата медицинских услуг и стоимости лекарственных препаратов, назначенных врачом (кроме дорогостоящего лечения);

по расходам на физкультурно-оздоровительные услуги;

уплата пенсионных взносов по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, страховых взносов по договорам добровольного пенсионного страхования, а также по договорам добровольного страхования жизни;

уплата дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;

оплата прохождения независимой оценки квалификации налогоплательщика.

В настоящее время совокупный размер вышеперечисленных вычетов составляет 120 000 рублей. С 1 января 2024 года, согласно изменениям, совокупный размер данных вычетов увеличивается до 150 000 рублей.

Сейчас вычет на обучение детей и подопечных физического лица может быть учтен в размере не более 50 000 рублей в год на каждого обучающегося. Эта сумма является общей на обоих родителей, опекунов, попечителей. С 1 января 2024 года размер вычета на обучение детей и подопечных увеличивается до 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей (опекуна или попечителя).