Экономика

Экспорт из Эстонии в Россию растет, несмотря на санкции

Экспорт из Эстонии в Россию в марте этого года возрос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила в среду пресс-служба республиканского департамента статистики.

«Если сравнивать март прошлого года и этого, то экспорт в Россию вырос с 57 миллионов до 74 миллионов евро, 44% экспорта составляют машины и транспортное оборудование: это печатные машины и центрифуги», - сказала аналитик департамента статистики Яне Леппметс порталу государственного телерадиовещания ERR.

По ее словам, рост объясняется инфляцией - количество товаров осталось примерно прежним, а цены на него выросли, пишет РИА Новости.

На сегодняшний день Европейский союз принял десять пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Страны «Большой семерки» рассматривали и полный запрет на экспорт в Россию, но решили воздержаться от этой идеи, отмечает портал.

При этом МИД Эстонии призывает местных бизнесменов отказаться от торговли с Россией. «Эстония всегда была сторонником жестких санкций. Мы призываем эстонские предприятия соблюдать эти жесткие санкции», - сказал ERR глава отдела министерства Тынис Нирк.

В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.