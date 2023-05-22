Экономика

Порядка 100 млн рублей выдал Сбербанк псковичам в рамках сервиса «Деньги до зарплаты»

Ровно два года назад Сбер запустил простой и удобный сервис «Деньги до зарплаты». Он быстро набрал популярность: сегодня сервисом пользуется 28 тыс. клиентов ежедневно – это в 3 раза больше, чем год назад. Всего за 2 года работы выдано 8,8 млн. займов до зарплаты, а сервисом воспользовались более 1,7 млн россиян, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Сервис «Деньги до зарплаты» стал привычным инструментом для получения быстрой финансовой поддержки для клиентов. В 2023 году частота использования сервиса в год выросла с 3 раз до 5,5 раз. При этом женщины прибегают к сервису чаще мужчин: 6 раз и 5 раз соответственно. Средний чек займа у женщин на 18% выше, чем у мужчин.

Жители Псковской области воспользовались сервисом Сбербанка «Деньги до зарплаты» с начала года 17,7 тысяч раз. Это более чем в 5 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Им было выдано порядка 100 млн рублей. Прирост объема займов до зарплаты составил более 400%.

«Бывает, что до зарплаты ещё далеко, а деньги нужны сегодня. Именно для таких ситуаций был создан онлайн-сервис Сбера "Деньги до зарплаты". Такой заём обходится гораздо дешевле, чем микрокредит. Например, стоимость займа 10 000 рублей составит всего 200 рублей. Большинство наших клиентов – почти 70% – снимают полученные деньги наличными или переводят себе на другой счёт. Остальные тратят средства на оплату услуг и товаров картой», сказал директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

Жители Северо-Западного региона оформляют такие займы в среднем на 7700 рублей, петербуржцы – на 9600 рублей, псковичи – на 5500 рублей. Спрос на сервис в этом году вырос в пять раз по сравнению с аналогичным периодом пошлого года.

«Деньги до зарплаты» могут получить зарплатные клиенты Сбера. Минимальная сумма — 1000 рублей. Максимальная — 0,5 размера зарплаты, но не больше 5 млн рублей. Итоговую сумму кредита и процентную ставку банк определяет индивидуально в зависимости от платёжеспособности клиента. Подать заявку легко и удобно в мобильном приложении СберБанк Онлайн, никаких справок и документов не нужно. Деньги будут перечислены в течение нескольких минут. Распоряжаться ими можно как угодно — снимать наличными без лимита или оплачивать покупки картой. Сумма в погашение спишется автоматически через месяц, достаточно оставить часть зарплаты или пополнить карту в день платежа, так же доступно досрочное погашение.