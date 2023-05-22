Экономика

Российские типографии запустят производство упаковки

Российские типографии перепрофилируют свои производства под упаковочные цеха. Об этом сообщили в Гильдии издателей периодической печати (ГИПП).

Снижение спроса за последний год на периодическую продукцию привело к закрытию части предприятий и переоснащению компаний, которые продолжили работу на рынке, рассказал бизнес. А упаковка по типу производства к типографиям ближе всего, пишут «Известия».

В «Красногорской типографии» запустили производство плотной картонную упаковки. Такая подойдет для обуви, настольных игр, для лекарственных препаратов, рассказал гендиректор компании Павел Мелихов. В «ШикоДизайне» наладили аналогичное производство, подтвердил представитель типографии. Там коробки используют для кондитерских изделий, косметики, канцелярских товаров.

В «Типографии А1», специализирующейся на изготовлении каталогов, журналов и другой печатной продукции, также производят упаковочные коробки, рассказал представитель компании. VMG-Group начали делать самоклеящейся этикетки, например, на флаконы для косметики, рассказал гендиректор организации Дмитрий Ремизов.

С российского рынка ушли компании, которые размещали заказы на печатные изделия: журналы, брошюры, листовки, рекламные товары, напомнил исполнительный директор ГИПП Павел Мирошниченко. Типографии, чтобы дозагрузить свои цеха, переходят на изготовление новых типов товаров, близких к полиграфическим, например, производят упаковку, объясняет он.

Типографии стремятся зайти на рынок различной упаковки: этикеток, картонных коробок, гофротары, чтобы загрузить свои производства на фоне снижения объема заказов, подтвердил глава «Красногорской типографии» Павел Мелихов.

Для запуска производства разных видов упаковочных материалов необходимо 10-15 млн рублей инвестиций в оборудование, рассказал бизнес. В прошлом году из-за приостановки поставок и сервисного обслуживания европейской техники, ряд типографий сообщил об угрозе прекращения работы и закрытия цехов. За это время они нашли замену европейскому оборудованию в Китае.

Ранее сообщалось, что молочники и производители сока планируют сократить ассортимент продукции на фоне нехватки упаковки.