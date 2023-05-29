Экономика

Отечественной бытовой химии дадут больше места на полках магазинов

Первым отечественным товаром, которому выделят квоту на полке, может стать бытовая химия. Это категория, в которой сейчас лидируют международные бренды. Теперь же для российских товаров могут «расчистить» несколько десятков процентов от общего размера полки.

Законопроект о так называемой «российской полке» уже находится в правительстве, кабмин готовит отзыв на него. Документ, автором которого является Татьяна Буцкая, «Единая Россия», обязывает торговые сети выделять место на полке под отечественные товары, сообщают «Известия».

Причем речь идет о продукции, которую производят российские компании. Локализованные в РФ заводы международных брендов не попадают под это определение. Размер квоты по каждому товару определит правительство, в частности, Минпромторг. Это же министерство курирует разработку законопроекта.

В Минпромторге пояснили: цель инициативы — продвижение отечественной продукции, при этом власти не намерены удалять иностранцев с полки.

«Сейчас важной задачей является максимальная поддержка отечественных производителей и продавцов. И сегодня для них складывается прекрасная возможность принять участие в реструктуризации рынка потребительских товаров. Но ущемлять или выгонять иностранные компании никто не намерен, они продолжают осуществлять свою деятельность на вполне справедливых условиях», — сказал изданию статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

На этом фоне для торговых сетей возникает отличная возможность вывести на полку собственные торговые марки взамен уходящим брендам, уточнил он.

До сих пор зарубежные и российские бренды имели одинаковые возможности на рынке. Но у международных имен более сильные маркетинговые позиции и соответствующие бюджеты, поэтому они легко обходят отечественные торговые марки и доминируют на полке, пояснили в министерстве.