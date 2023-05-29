Экономика

Псковских юрлиц хотят простимулировать для поддержки образовательных организаций

Юрлицам в Псковской области планируют ввести дополнительную меру налогового стимулирования для поддержки образовательных организаций. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 30 мая передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В целях создания дополнительных мер налогового стимулирования юридических лиц, осуществляющих поддержку образовательных организаций, предлагаемыми изменениями право на применение инвестиционного налогового вычета устанавливается в отношении не более 100% суммы расходов налогоплательщика в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного расположенным в Псковской области образовательным организациям, которые реализуют основные образовательные программы среднего профессионального образования, имеющие государственную аккредитацию.

Предлагается установить предельную сумму расходов в виде стоимости имущества, безвозмездно переданного образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы среднего профессионального образования, в размере 500 тысяч рублей.

Как пояснил председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев, такая льгота даст возможность желающим организациям работать в техникуме, а им будет оказываться поддержка по налоговой нагрузке.

«Сколько будет стоить для бюджета данная льгота?» – уточнил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков.

Андрей Михеев пояснил, что при расчете 15 образовательных учреждений, подходящих под данные условия, потребуется 15 млн рублей. Также председатель комитета добавил, что в случае участия предприятий в данной инициативе у учреждений улучшится материально-техническая база, а организации смогут готовить для себя будущие кадры.