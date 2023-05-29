Экономика

Посвященные «Смешарикам» монеты выпускает Банк России

Банк России 1 июня выпускает в обращение памятные монеты из серебра и недрагоценных металлов, посвященные мультсериалу «Смешарики» серии «Российская (советская) мультипликация», сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Серебряные монеты имеют номинал 3 рубля, монеты из недрагоценных металлов - 25 рублей. Серебряная монета изготовлена из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма драгметалла. Тираж монеты - 7 тысяч штук, уточняет «Интерфакс».

На оборотной стороне монеты расположены выполненные в цвете изображения героев мультфильма «Смешарики» на фоне рельефного изображения домика одного из героев.

Монеты из недрагоценных металлов изготовлены тиражом 1 млн экземпляров, в том числе 150 тысяч с цветным покрытием. На их обратной стороне также изображены персонажи мультфильма.

Первая серия «Смешариков» вышла в 2003 году. Сериал рассказывает приключения героев - круглых жителей Ромашковой долины, которые попадают в смешные ситуации, решают серьезные вопросы, познают себя и окружающий мир. Их добрые образы остаются популярными на протяжении уже 20 лет.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.