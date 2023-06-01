Экономика

Почти каждый третий житель России указал на заметное повышение цен на мясо

Почти каждый третий житель России указал на заметное повышение цен на мясо в течение последних четырех недель. Соответствующие результаты исследования обнародованы на официальном интернет-портале фонда «Общественное мнение».

Повышение цен на лекарственные препараты за последний месяц 2023 года отмечают 34% россиян, пишет «Федеральное агентство новостей».

Социологическое исследование проводилось с 26 по 28 мая. В опросе приняли участие около 1500 опрашиваемых. Основной возраст респондентов варьируется от 18 лет. Опрашиваемые были из 104 различных населенных пунктов России.