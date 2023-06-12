Экономика

Самый низкий уровень безработицы за 30 лет фиксируется в Псковской области – Александр Козловский

Самый низкий уровень безработицы за 30 лет фиксируется в Псковской области. Об этом сообщил депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«За последние 30 лет сейчас фиксируется самая низкая безработица в стране и в Псковской области в частности», – сказал гость студии.

Более того, в Великих Луках он составляет меньше 1%, уточнил парламентарий.

«Сегодня на развивающиеся предприятия региона требуются тысячи специалистов как рабочих, так и инженерных специальностей. Работы хватает на всех, и деньги можно заработать немаленькие. Если человек способен перегруппироваться, повысить квалификацию, то у него для этого сейчас есть все возможности. Можно заняться как самообучением, так и пройти образовательные программы. Единственное - надо шевелиться», - оценил Александр Козловский.