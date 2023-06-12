Экономика

Как правильно заполнить платежные документы на уплату Единого налогового платежа (ЕНП), расскажут налоговики

Сотрудники УФНС России по Псковской области продолжают проведение информационно-обучающих семинаров, в рамках которых рассказывают налогоплательщикам нюансы Единого налогового счета (ЕНС), введенного с 1 января 2023 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, ближайшие семинары пройдут сразу в четырех районных центрах Псковской области:

14 июня - Пушкинские Горы, улица Ленина, 6 (администрация района, актовый зал);

15 июня - Палкино, улица Островская, 23 (администрация городского поселения);

15 июня - Струги Красные, улица Советская, 14 (администрация городского поселения, актовый зал);

16 июня - Пыталово, улица Красноармейская, 37 (администрация Пыталовского района, актовый зал).

Начало мероприятий: 11.00.

Специалисты УФНС России по Псковской области расскажут, как использование интерактивных сервисов «Личный кабинет» и «Уплата налогов и пошлин», размещенных на официальном сайте ФНС России, поможет налогоплательщикам правильно заполнить необходимые документы для перечисления Единого налогового платежа (ЕНП).

в «Личном кабинете» или учетной (бухгалтерской) системе нужно заполнить только сумму платежа;

в сервисе «Уплата налогов и пошлин» нужно заполнить ИНН/КПП плательщика и сумму платежа;

реквизиты платежа будут заполнены автоматически.

Сформировать платеж также можно в учетной (бухгалтерской) системе.

Если же требуется самостоятельное заполнение платежного документа, необходимые реквизиты для уплаты ЕНП размещены на промостранице «Единый налоговый счет» на сайте ФНС России. Там же можно и познакомиться с примерами оформления платежных документов.

Кроме того, 15 июня 2023 года в 11.00, псковские налоговики проведут онлай-вебинар на тему ЕНС. Подключиться к нему можно по ссылке.