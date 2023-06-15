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Экономика

Стекло в деталях

16.06.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

Что умелые руки могут сделать с обычным листовым стеклом или зеркалом? А если эти руки умеют управляться с профессиональными станками? В производственной компании «ПсковСтекло» хрупкий материал превращается в податливый, способный принимать разные формы, цвета, преображаться под гравировкой, фацетной и пескоструйной обработкой и, в конечном счете, становится частью современного интерьера в общественных пространствах и личном жилье. Мы покажем, как на предприятии обрабатывают стекло и что потом из него могут сделать.

 

Единственные в области

Под воздействием пескоструйного аппарата прозрачный лист превращается в матовый: струя песка под высоким давлением делает поверхность едва шершавой. Это не наклейка и не краска, новые физические свойства приобретает сам материал, а значит останется таковым на весь срок службы. Таким способом можно полностью заматировать стекло, нанести матовый узор на прозрачную поверхность или оставить прозрачный орнамент, обработав плоскость вокруг — все зависит от фантазии заказчика, а результат будет неизменно качественным. Как и в случае цветной покраски стекла или заменой части амальгамы за зеркалом на цветные элементы.

Специалистов компании отличает внимание к деталям. Потребитель часто не обращает на них внимания, однако интуитивно понимает, что работа выполнена на достойном уровне — именно благодаря таким деталям. Одна из них — фацет, скошенный край по периметру зеркала. Совсем недавно на предприятие поступило оборудование, позволяющее создавать элементы для зеркального панно и составных зеркал с фацетом размером от 3х3 см.

 
Зеркала индивидуальных размеров произвольных форм (прямоугольные, круглые, овальные, по шаблонам заказчика), зеркальные панно, в том числе бесшовные. Монтаж зеркал в фитнес- и танцевальных залах, холлах. Шкафы-купе. Полировка кромки, фацет, сверление отверстий.  Алмазная гравировка, пескоструйные рисунки, зеркала с подсветкой. Полный цикл  - от индивидуальных замеров до изготовления и установки (по необходимости).

Станок, купленный при поддержке областного Фонда гарантий и развития предпринимательства, будет единственным подобным в городе. Он расширит возможности предприятия по созданию не только зеркальных панно, но также и составных дизайнерских зеркал для ванных комнат, прихожих, гостиных. Такие «мелочи» ярко характеризуют подход псковских стекольщиков к своей работе.

Другой уникальный станок, единственный во всей Псковской области, наносит алмазную гравировку. Эта техника позволяет создавать бесшовные зеркальные панно, наносить орнамент, декорировать стекло для кухонных фасадов и межкомнатных дверей.

Какие виды работ со стеклом и зеркалом выполняют на «ПсковСтекле»:
Нарезка
Обработка кромки
Фацетирование
Алмазная гравировка
Сверление отверстий
Изготовление безопасного стекла (триплекс)
Покраска
Матировка
Нанесение пескоструйного рисунка
Изготовление зеркал с подсветкой
Ультрафиолетовая склейка

Склейка-невидимка и вау-эффект

Что можно сделать из подготовленного стекла? На «ПсковСтекле» не просто обрабатывают стекла и зеркала, но и создают из них готовые изделия. Удивительно, насколько актуальным может выглядеть привычное стекло в современном интерьере. Дизайнеры ценят его за функциональность, которая не перетягивает на себя внимание, если этого не было задумано. В дизайне общественных пространств из псковского стекла возводят целые стены со стеклянными дверями от пола до потолка, например в офисах и на торговых площадках.

 
Зонирование пространства. Изготовление и установка цельностеклянных перегородок, входных групп для коммерческих и жилых помещений -  стационарные, с раздвижными, маятниковыми, распашными дверями.

Цельностеклянные козырьки над ступеньками и над приямками у окошек цокольных этажей в частных домах, отелях, административных зданиях — такие элементы наружного дизайна есть в портфеле выполненных заказов «ПсковСтекла». Для частного жилья там изготавливают стеклянные ограждения для лестниц, которые не перекрывают свет и не «съедают» пространство, в том числе цельностеклянные ограждения с минимальным количеством металлических элементов.

 
Светопрозрачные конструкции -  защитные стекла на приямки, цельностеклянные козырьки, лестничные ограждения, стеклянные полы. Остекление веранд, беседок, в том числе, безрамных раздвижных систем типа «слайдер», «книжка».

Как бы странно это не звучало, но стекло — гибкий инструмент для дизайна. Когда это требуется, оно становится очень даже заметным. И способно вызвать вау-эффект.

Бесстрашные владельцы частных домов заказывают на предприятии стеклянные полы, через которые виден нижний этаж. На гостей они производят сильное впечатление, а владелец может быть уверен в их безопасности.

Использование «невидимого» клея позволяет создавать эффектные стеклянные детали интерьера, будто парящие в воздухе. Владельцы столиков со стеклянными столешницами вряд ли задумывались: а как, собственно, столешница держится на ножках, если стекло гладкое, без просверленных отверстий под шурупы? Ответ в тюбиках с клеем, который застывает под ультрафиолетовыми лампами и визуально исчезает. С его же помощью изготавливают стеклянные кубы для торговых витрин и музейных выставок.

Интерьер по-своему

В быту применение стекла и зеркал поражает разнообразием вариантов. Это полочки, кухонные фартуки, элементы кухонных фасадов, купейные двери в шкафах и между комнатами, душевые кабины, шторки для ванн, зеркальные панно. Специалисты компании все это не только изготавливают по индивидуальным размерам, но и монтируют на месте.

Два факта красноречиво свидетельствуют о качестве изделий. Во-первых, профессиональные дизайнеры хорошо знают компанию «ПсковСтекло» и приходят туда при оформлении квартир, загородных домов, общепита. Не все купишь в магазине, а здесь готовы работать с единичными концепциями и нестандартной конфигурацией помещения. Во-вторых, основанная в 2011 году компания «ПсковСтекло» только недавно вышла на розничный потребительский рынок, до этого она работала в сегменте b2b, то есть создавала решения для бизнеса. В частности, поставляла стеклянные элементы на дверную фабрику, чья продукция разлеталась в международной сети строительных гипермаркетов.

Совсем необязательно приходить на «ПсковСтекло» с каким-то громадным заказом. Нарезать стекло, заменить зеркало в любимой раме, обновить разбитую столешницу — это все тоже сюда.

Основал компанию Сергей Исаев. Стеклом он занимается уже двадцать лет. Сам не только стоит за станком, но может и починить оборудование — до таких нюансов он знает свое производство.

«В нашей работе самое приятное, - говорит Сергей Исаев, - когда ты видишь, как обычное с виду стекло превращается в готовое изделие, которое потом будет служить людям и радовать своих владельцев».

Специалисты предприятия признаются, что готовы заработать меньше, чтобы результат вышел лучше. Клиент, конечно, всегда прав, «ПсковСтекло» технически может выполнить большинство «стеклянных фантазий». Но на предприятии постараются мягко снизить градус откровенной аляпистости, объяснить неуместность дворцовых интерьеров в обычной квартире , потому что главная цель — не заработать прямо сейчас, а сделать свою работу так, чтобы ее результат как можно дольше радовал обладателя стеклянных и зеркальных изделий.

Душевые ограждения по индивидуальным размерам

Все мы прекрасно знаем, что задача дизайнера – воплощать наши мечты по созданию личного пространства, используя опыт, знания и эстетическое восприятие окружающего мира. Компания «ПсковСтекло» выступает своеобразным «волшебником», посредником на пути реализации дизайнерского проекта. Кроме того, задача «волшебника» сделать не только красиво, но надежно и функционально. В особенности это актуально для обустройства такого важного помещения как ванная комната. Это то место, где человек может побыть наедине со своими мыслями и в буквальном смысле «смыть» всю усталость после трудового дня или взбодриться перед его началом.

 

Нередкими бывают такие случаи, что пространство отведенное для принятия душа минимально, нестандартной формы, негабаритно. Все это решаемо с помощью специалистов компании «ПсковСтекло». Будут сделаны все необходимые замеры, подготовлены все конструктивные элементы и произведена установка готового душевого ограждения или перегородки.

«ПсковСтекло»

Псков, ул. Советская, 51

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Теги: #экономика #интерьер #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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