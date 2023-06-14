Экономика

Михаил Ведерников о регионе: Мы с оптимизмом двигаемся вперед

Власти Псковской области в рамках Петербургского международного экономического форума планируют подписать почти два десятка соглашений, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в среду, 14 июня, в стартовый день форума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Повестка у нас достаточно насыщенная. Работаем на форуме все три дня. Планируем подписать инвестиционные соглашения, соглашения в сфере подготовки и привлечения кадров, в образовании, медицине. Проведем ряд рабочих встреч с нашими крупными сетевыми компаниями, на которых „сверим часы“ и в случае необходимости скорректируем нашу работу, чтобы все намеченные планы в обязательном порядке выполнить», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что за последние годы регион серьезно продвинулся в работе по улучшению инвестиционного климата. «Мы достаточно серьезно укрепились позиции по целому ряду российских и международных рейтингов в плане инвестиционной привлекательности. Нам есть, что показать, и о чем рассказать. Мы не обращаем внимание на пессимистов и с оптимизмом двигаемся вперед», — подчеркнул Михаил Ведерников.

В этом году экономический и туристический потенциал региона представлен на отдельном стенде Псковской области. На площадке гости форума могут познакомиться с крупнейшими промышленными производствами. Здесь же широко представлены рекреационные возможности региона.

Напомним, Петербургский международный экономический форум пройдет с 14 по 17 июня. За прошедшие годы форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет под лозунгом «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».