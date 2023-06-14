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Экономика

Продукцию завода «Титан-Полимер» можно увидеть на ПМЭФ-2023

14.06.2023 18:37|Псков

Продукцию завода «Титан-Полимер» можно увидеть на Петербургском международном экономическом форуме. Произведенные предприятием БОПЭТ-пленки представлены на стенде Псковской области в виде инсталляции. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода. 

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Полутораметровый бумажный стаканчик и питьевые трубочки из произведенной в Моглино пленки – прозрачной и металлизированной, толщиной 35 и 50 мкм. «Питьевое» направление наглядной продукции выбрано не случайно, поскольку БОПЭТ-пленка активно применяется в пищевой промышленности, рассказали на заводе. 

Группа Компаний «Титан» традиционно принимает активное участие в одном из важнейших экономических событий России. В насыщенной программе форуме значатся дискуссии, мастер-классы, деловые встречи с партнерами и коллегами, презентация новых проектов ГК «Титан».

Планируется подписание ряда соглашений о сотрудничестве, в том числе с министерством промышленности и торговли.

В пресс-службе также уточнили: стенд Псковской области на ПМЭФ-2023 - павильон G, стенд 3.2 Pskov region

Теги: #регион60 #пмэф #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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