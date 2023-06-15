Экономика

Современный инжиниринговый центр откроется в Псковской области

Соглашение, направленное на создание инжинирингового центра в Псковской области, подписано 15 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода «Титан-Полимер».

Фото: пресс-служба завода «Титан-Полимер»

Соглашение о взаимодействии с целью установления стратегического партнерства и достижения долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в рамках подготовки и реализации инвестиционного проекта по созданию инжинирингового центра в Псковской области подписали поставили заместитель председателя правительства Российской Федерации – министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский.

Инжиниринговый центр позволит создать условия для повышения уровня социально-экономического развития Псковской и Омской областей, а также роста научного потенциала регионов. Кроме того, целью соглашения является содействие реализации научно-технической и инновационной политики, научный анализ и исследования в области создания новых продуктов на основе различных современных полимерных материалов.

«Реализация нового инвестиционного проекта по созданию инжинирингового центра – это большой научный вклад в развитие объектов химической и нефтехимической промышленности, а также иных отраслей экономики и промышленности. Инжиниринговый центр будет способствовать подготовке специалистов высокого класса в соответствии с меняющимися запросами отрасли, а также разрабатывать и внедрять новые наукоемкие технологии и материалы на основе полимерных продуктов», – отметил Денис Мантуров.

«Мы считаем, что реализация данного проекта обеспечит выполнение перечня инициатив социально-экономического развития России до 2030 года, достижение целей Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года», – сказал Михаил Сутягинский.

Губернатор Михаил Ведерников подчеркнул, что подписанное соглашение объединило Псковскую и Омскую области в развитии химической промышленности. Глава региона обратил внимание, что при поддержке Минпромторга и лично Дениса Мантурова в Псковской области было создано производство «Титан-Полимер», который производит импортозамещающий продукт – БОПЭТ-пленки. Запуск производственной линии состоялся в конце прошлого года при участии президента России Владимира Путина.

«Теперь мы запускаем инвестиционный проект по созданию инжинирингового центра, где молодые специалисты смогут разрабатывать и производить новые полимерные материалы. В дальнейшем вокруг завода будет создан целый промышленный кластер, что позволит создать новые рабочие места, укрепить экономику, содействовать дальнейшему развитию малого и среднего предпринимательства. Мы нацелены на долговременное и взаимовыгодное сотрудничество», - подытожил Михаил Ведерников.

«Межрегиональное сотрудничество сегодня играет важную роль в достижении технологического суверенитета. Омская область обладает научно-техническим потенциалом. У нас сильные вузы, серьезные наработки в нефтехимической отрасли. Консолидация позволит усилить экономики обоих регионов и обеспечить страну высококвалифицированными специалистами», - подчеркнул Виталий Хоценко.

Сотрудничество министерства промышленности и торговли Российской Федерации, правительств Омской и Псковской областей и АО «ГК «Титан» откроет новые перспективы для развития нефтехимической и химической промышленности, что в дальнейшем будет способствовать росту экономики страны, заключили на заводе.