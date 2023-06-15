Экономика

Сергей Вострецов: Российское сырье всегда было и будет востребовано

Российское сырье всегда будет востребовано, но сегодня стране необходимо также развивать технологии и налаживать внутренние экономические процессы. Такое мнение выразил председатель объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов, делясь впечатлениями от Петербургского международного экономического форума.

«Россия фактически ничего не потеряла (от санкций — ред.), она просто переориентировала свои рынки на Азию, на восток. И сырье, которое есть в России, всегда было и будет востребовано. Но нам сегодня нужно развивать не только сырьевую торговлю, но и технологии, внутренние процессы, цифровизацию, о чем говорит президент. Уверен, сегодня мы услышим, наверное, новые направления, в которых будет развиваться российская экономика», - сказал Сергей Вострецов в преддверии выступления на ПМЭФ президента Владимира Путина.

Он отметил, что на форуме в этом году много зарубежных гостей. По его словам, в основном из Африки, Индии, Китая, Латинской Америки. «Изолировать Россию не удалось», - подчеркнул Сергей Вострецов.