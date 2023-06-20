Экономика

Пиво в России может подорожать до десяти процентов

Пивоваренная продукция и сидр после введения минимальных розничных цен (МРЦ) в России могут подорожать еще на 5-10%, а само введение МРЦ будет способствовать росту нелегального рынка, считает президент компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Ранее в пресс-службе Минфина РФ сообщили, что министерство считает правильной и проработает инициативу по введению МРЦ на пиво и сидр, а также считает необходимым исключить из моратория проведение проверок производителей и продавцов алкоголя и спирта. Также предлагается ввести госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, включая введение лицензирования такой продукции, пишет РИА Новости.

«Учитывая темпы инфляции и рост цен в прошлом году, текущую стоимость пива и сидра едва ли можно назвать низкими, а МРЦ даст повышение еще на 5-10%», - считает Дурдыев. По его оценке, средняя стоимость пива в розничной торговле составляет сейчас порядка 140 рублей за литр, в разливном сегменте - 100 рублей, стоимость сидра - в среднем 170 рублей за литр.

«Учитывая сложную экономическую ситуацию, стремление потребителей к экономии и рост потребления крепкого алкоголя в прошлом году, эта мера усугубит ситуацию и будет способствовать дальнейшему росту нелегального рынка, что, безусловно, будет иметь последствия для жизни и здоровья потребителей», - опасается президент AB InBev Efes.

По его мнению, введение МРЦ на пивоваренную продукцию и сидр - необоснованная и избыточная мера, которая «продолжит активно стимулировать дальнейшее переключение потребителя на дешевый крепкий суррогатный алкоголь и увеличит маржу нелегальных игроков».

Для того, чтобы избежать повторения июньской трагедии, считает Дурдыев, необходимо, усилить контроль за производством и оборотом метилового и этилового спирта, убрать категорию «пивных напитков» и ввести вместо нее «пиво специальное», чтобы исключить возможность фальсификации с последующей легальной продажей. Кроме того, в точках продаж нужны выборочные проверки самой жидкости, также необходимо усилить контроль за разливным сегментом и ввести выбытие продукции на кассе через ЕГАИС.