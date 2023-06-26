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Экономика

С 1 июля изменится порядок уплаты налогов: к чему должны быть готовы плательщики

29.06.2023 09:40|ПсковКомментариев: 0

С 1 июля 2023 года вступает в силу федеральный закон, который упрощает получение налоговых уведомлений. Он даёт возможность физическим лицам взаимодействовать с ФНС в электронной форме через новую платформу — «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Куда будут приходить уведомления о налогах

До принятия этих поправок физические лица могли контактировать с инспекциями онлайн только через личный кабинет налогоплательщика. Об этом рассказала адвокат и руководитель практики налогового права МКА «Аронов и партнёры» Виталия Мурылева-Казак, пишет life.ru.

«Закон, по которому физические лица с 1 июля смогут получать уведомления от налоговых органов через "Госуслуги", — это ещё один шаг к формированию прозрачных взаимоотношений государства и налогоплательщиков. Благодаря комплексу мер по цифровизации теперь можно гораздо оперативнее и с меньшим количеством ошибок контролировать налогоплательщиков — как юридических, так и физических лиц. Новый сервис, который позволит получать извещения в личный кабинет на портале "Госуслуги", упрощает взаимоотношения с самой многочисленной категорией налогоплательщиков — физическими лицами», — рассказал управляющий партнёр и руководитель налоговой практики юридической компании Coleman Legal Services, председатель комитета по налогам МГО «Опора России» Павел Зюков.

Для того чтобы получать уведомления, нужно иметь подтверждённую запись на портале. Но при этом есть выбор. Если удобнее получать такие извещения по старым каналам, то для этого следует известить налоговый орган. То есть выбор, каким образом получать уведомления, остаётся за налогоплательщиком.

«При этом документы, содержащие налоговую тайну, налоговый орган сможет передавать налогоплательщику-физлицу через портал "Госуслуги" только с согласия получателя. Таким образом, вся персональная информация защищена, но людям предоставлен удобный и проверенный сервис, который позволит не выходя из дома получать всю нужную информацию», — добавил Павел Зюков.

Виталия Мурылева-Казак пояснила, что при отправке налоговыми органами документов через Единый портал государственных и муниципальных услуг днём их получения будет считаться день, следующий за днём его направления. Эти поправки также помогут экономить бюджетные деньги, которые тратятся на бумагу и оплату услуг почтовой пересылки.

«Теперь можно будет получать электронные налоговые уведомления и требования об уплате налогов на "Единый портал госуслуг" без их направления по почте. Кроме того, усиливается контроль поступлений на карту физлиц к счетам в драгоценных металлах. Впрочем, это произошло уже с 1 июня», — рассказала генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

Как изменится начисление штрафов и пеней

С июля 2023-го особый режим вводится для начисления пени. Как отметили в ФНС, были трудности перехода на новый порядок уплаты через единый налоговый счёт. Не начислят пени на недоимку, которая равна сумме положительного сальдо ЕНС (в соответствующий день), увеличенной на сумму, зачтённую в счёт исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога, сбора, страховых взносов. То есть если на счёте ЕНС есть денежный остаток, но уведомление содержит ошибку или не представлено. Об этом рассказал адвокат филиала № 1 Кировского района г. Ростова-на-Дону РОКА имени Д. П. Баранова Александр Бабичев.

«В целом же в некоторых случаях можно задержать уплату налога и пеней, перенеся её на более поздний срок. Чтобы это сделать, фирма должна попросить налоговую службу об отсрочке или рассрочке (ст. 64 НК РФ). Получив её, компания может отложить расчёты с бюджетом. Но отсрочка не освобождает от платежа. После её окончания налог уплачивают единовременно. При рассрочке иначе. Оплата идёт постепенно в течение всего периода рассрочки по заранее согласованному графику», — добавила генеральный директор бухгалтерского агентства «Актив+» Ольга Гущина.

Что изменится для бизнеса с 1 июля

Процедура закрытия малого и среднего бизнеса станет проще. Об этом рассказала Ольга Гущина. По её словам, всего одно обращение в налоговую с заявлением потребуется теперь для упрощённой процедуры закрытия предприятия малого и среднего бизнеса (МСП). Сделать это можно будет не только лично, но и в онлайн-режиме. После обращения налоговая служба самостоятельно проверит наличие у предприятия препятствий для упрощённого исключения из ЕГРЮЛ. На это отводится пять дней.

«Затем информация о закрытии предприятия будет опубликована в журнале "Вестник государственной регистрации". Если кто-либо возражает против прекращения деятельности предприятия, то у него будет три месяца, чтобы заявить об этом. Если препятствий не будет, то налоговая служба автоматически ликвидирует организацию. Для того чтобы воспользоваться упрощённой процедурой, предприятие должно соответствовать определённым критериям. Например, состоять в реестре субъектов МСП», — пояснила Ольга Гущина.

Теги: #налоги #экономика
Источник: Псковская Лента Новостей
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