Экономика

Проекты Сбера помогают формировать культуру предпринимательства

Предпринимательство — это полноценная карьера, такая же, как и в корпорациях, на государственной службе и в академической среде. Поэтому в Сбере создана система поддержки предпринимательских проектов — как для уже состоявшихся предпринимателей, так и для молодёжи, которая только выбирает карьерную траекторию. Об этом рассказала Наталья Магидей, управляющий директор, руководитель стартап-экосистемы Сбербанка на форуме «Сильные идеи нового времени», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Наталья Магидей рассказала о ключевых проектах для предпринимателей, которые реализует Сбер. Так, на площадке для объединения стартапов, корпораций и инвесторов SberUnity создаётся база университетских стартапов. Частные инвесторы, заинтересованные в том, чтобы вложить в них свой капитал, смогут получить кешбэк до 50% от Фонда «Сколково».

«Создавая базу университетских проектов, мы решаем сразу три задачи. Во-первых, мы коммерциализируем студенческие проекты, которые часто — ввиду непрофильной для вуза бизнес-составляющей — остаются в контуре вуза и не реализуют свой потенциал на рынке. Во-вторых, мы даём инвесторам доступ к информации об университетских стартапах, которая сейчас труднодоступна и разрознена. И в-третьих, стимулируем активность частных инвесторов, которые могут снизить риски вложений за счёт возмещения расходов», — рассказала управляющий директор, руководитель стартап-экосистемы Сбербанка Наталья Магидей.

Ещё один проект Сбера — акселератора Sber500. Он необходим для сохранения в России сильных инновационных компаний и привлечения в страну разработок из дружественных стран. 80 выпускников акселератора за три года заключили 6 тысяч контрактов и привлекли 2,5 млрд рублей инвестиций.

Кроме того, Сбер проводит акселерационные программы для учеников школ, техникумов и колледжей, и для студентов, аспирантов, научных сотрудников вузов. За три года работы в них приняли участие 130 тысяч человек со всей страны.

«Подростки лучше взрослых находят нестандартные решения и уже поставляют решения крупнейшим российским компаниям, привлекают инвестиции. Например, студент третьего курса РУДН создал стартап Labmein (нанороботы для лечения атеросклероза без операции) и уже привлёк на развитие стартапа больше 400 млн рублей. А студентка магистратуры из ИТМО развивает проект Spawn: команда создала штаммы грибов, которые за неделю превращают целлюлозосодержащие отходы в предметы интерьера и мебели», - уточнила Наталья Магидей.

Она также добавила, что в этом году в рамках трека «Технологическое предпринимательства» форума «Сильные идеи нового времени» Сбером и Агентством стратегических инициатив организован совместный акселератор.

Форум «Сильные идеи нового времени» проводят АСИ и Фонд Росконгресс. Цель форума — выявить и поддержать реализацию инициатив и проектов, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года. Форум — это возможность для каждого жителя России предложить свою инициативу, направленную на социально-экономическое развитие страны, получить экспертную оценку и поддержку в реализации.