Экономика

Сбербанк увеличил лимит рассрочки на закупку товаров для предпринимателей до 10 млн рублей

Сбербанк улучшил условия сервиса для предпринимателей «Рассрочка для бизнеса», увеличив лимит рассрочки для b2b-покупок с 3 млн рублей до 10 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Сервис позволяет предпринимателям покупать товары на онлайн-площадках партнеров Сбера в рассрочку. Всего к сервису уже подключено более 200 партнёров, среди которых «Газпром нефть», «Технониколь», «Северсталь», «Поле.рф», «СберМаркет» и другое.

Для того, чтобы расплатиться заемными средствами, нужно авторизоваться в интернет-магазине по СберБизнес ID, а при оформлении заказа выбрать способ оплаты «В рассрочку». Банк примет решение по заявке за три минуты.

Беспроцентный период по «Рассрочке для бизнеса» составляет 30 дней. Как только клиент возвращает банку потраченную сумму, лимит восстанавливается — его снова можно потратить. И так неограниченное количество раз.

«Наши сервисы помогают бизнесу сохранять финансовую гибкость, дают возможность увеличить оборотные средства. Мы фиксируем высокий спрос на ʺРассрочку для бизнесаʺ, статистика с начала года внушительная: число предпринимателей, воспользовавшихся сервисом, выросло более чем в 3 раза — с 6,8 тысячи до 23 тысячи, а общая сумма лимитов увеличилась в 4,5 раза — с 14,6 млрд рублей до 65 млрд рублей. Теперь условия закупки товаров для предпринимателей стали ещё выгоднее: доступный лимит рассрочки увеличен в три раза — до 10 млн рублей», - рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Сервис доступен ИП и ООО с расчётным счётом в Сбере, которые открыли бизнес не менее шести месяцев назад, за прошедший год получили выручку не более 800 млн рублей и не имеют действующего кредита в банке.