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Экономика

В ЦБ допустили, что пилотирование цифрового рубля узаконят летом

03.07.2023 07:38|ПсковКомментариев: 0

Проект по запуску цифрового рубля развивается по плану, законодательная база готова и даже была принята в конце прошлого года в первом чтении, напомнила директор департамента национальной платежной системы Центробанка (ЦБ) Алла Бакина. На сегодня подготовлены и согласованы поправки ко второму чтению.

«Мы рассчитываем, что до ухода на летние каникулы Госдума закон примет. В диалоге участвуют не только представители Банка России и Госдумы, но и ведомств — Минфина, Росфинмониторинга, ФТС, ФССП и других. Все взаимоотношения, все формулировки, нюансы, сроки — всё нужно правильно прописать в законодательстве. Чтобы всё привести к общему знаменателю, потребовалось время. Принципиальных противоречий между ведомствами не было», — цитируют Бакину «Известия».

По ее словам, в тестовой среде с группой пилотных банков и их клиентов ЦБ уже провел все необходимые проверки. На первом этапе планируется отпилотировать такие операции, как открытие-закрытие цифровых кошельков, перечисление на них средств с безналичных счетов и переводы между физлицами, а также оплату товаров и услуг. Работать оплата в цифровых рублях будет по QR-коду.

«В первую пилотную группу вошли 13 банков, и у нас уже много желающих на следующие этапы — около 20 игроков», — добавила Алла Бакина.

Теги: #цифровизация
Источник: Псковская Лента Новостей
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