Экономика

Треть россиян стала реже покупать дорогостоящие товары — опрос

Результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения показывают, что за последний год треть россиян (34%) стала покупать дорогостоящие товары реже. В то же время, 4% опрошенных увеличили частоту таких покупок. Больше половины респондентов (57%) заявили, что их покупательные привычки в этом вопросе остались неизменными.

Касательно замены сломанных предметов, 18% опрошенных предпочитают покупать новые. Из них 26% тех, кто оценивает свое материальное положение как хорошее, выбирают эту опцию, в то время как только 13% тех, кто считает свое положение плохим, делают то же самое.

Еще 27% респондентов предпочитают отдать сломанный предмет на ремонт, в то время как 46% ремонтируют его сами или пользуются бесплатной услугой ремонта «от соседа», пишет RuNews24.

Исследование проводилось ВЦИОМ-Спутник среди 1600 россиян в возрасте от 18 лет по телефону 24 июня 2023 года. Полученные данные взвешены с учетом социально-демографических параметров. Предельная погрешность исследования с вероятностью 95% не превышает 2,5%.