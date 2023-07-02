Экономика

Первые поправки в областной бюджет 2023 года рассмотрит Собрание депутатов

Первые изменения в региональный бюджет 2023 года рассмотрят депутаты на июльской сессии. Внесённый в Псковское областное Собрание депутатов проект закона предполагает увеличение доходной части бюджета на 2,25 млрд рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Псковской области выделены дополнительные федеральные средства в размере более полутора миллиарда рублей, почти половина из них – 747 млн рублей – пойдёт на финансирование дорожной деятельности на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. 55,5 млн рублей федерация выделила на софинансирование региональных расходных обязательств по субсидированию отдельным категориям граждан стоимости газового оборудования и работ по газификации.

83 млн рублей предназначены на модернизацию первичного звена здравоохранения, почти 70 млн рублей – на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования, более 106 млн рублей – на поддержку общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, 130 млн рублей – на государственную поддержку региональных программ по проектированию туристского кода центра Пскова, почти 18 млн рублей – на создание и внедрение программы поддержки и продвижения событийных мероприятий. 80,8 млн рублей получит Пушкиногорский район как победитель всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Собственная доходная база региона увеличивается на 738 млн рублей за счёт прогнозируемого роста поступлений от налогов на прибыль и имущество организаций, акцизов, а также административных штрафов за нарушение ПДД в связи с приобретением новых комплексов фотовидеофиксации.

Расходы областного бюджета возрастают почти на 3 млрд рублей. Дефицит покрывается за счёт кредитных обязательств.

Лимиты бюджетных обязательств увеличены практически по всем действующим государственным программам. В сферу здравоохранения дополнительно направляется 419 млн рублей, из которых на строительство фельдшерско-акушерских пунктов предназначается 115 млн рублей областных средств и ещё почти 73 млн рублей федеральных.

Общий объём программы «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодёжной политики» увеличивается на 645 млн рублей, в том числе, на выплату заработной платы работникам муниципальных образовательных организаций.

Финансирование программы социальной поддержки граждан согласно законопроекту увеличивается более чем на 364 млн рублей.

Лимиты программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории области» увеличены на 329 млн рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета в сумме 267,7 млн рублей и областного – 61,4 млн рублей Часть собственных средств направляется на завершение реконструкции бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове и подготовку проектно-сметной документации на реконструкцию здания на Ольгинской набережной в Пскове «Дом доходный Рушанова В.И.» для размещения псковского областного театра кукол.

Максимальный рост финансирования ожидает программу «Развитие транспортной системы» - увеличение к первоначально утверждённому лимиту составит 1 млрд 657 млн 895 тысяч рублей.

С учётом предложенных изменений доходы областного бюджета на 2023 год составят 53 млрд 750 млн 172 тысяч рублей, расходы – 57 млрд 351 млн 356 тысяч рублей, бюджетный дефицит – 3 млрд 601 млн 184 тысяч рублей.

Спикер Собрания Александр Котов направил законопроект для предварительного рассмотрения в комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, а также в правовое управление Собрания. Своё заключение по поправкам в бюджет также готовит Счётная палата Псковской области. Выводы юристов и надзорного органа поступят в профильный парламентский комитет и будут озвучены на заседании. Сессионное рассмотрение обновлённых параметров областного бюджета состоится 6 июля.