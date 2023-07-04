Экономика

Об изменениях в администрировании НДФЛ и страховых взносов расскажут псковичам

УФНС России по Псковской области продолжает проведение информационно-обучающих семинаров и вебинаров. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

5 июля пройдет онлайн-вебинар на следующие темы:

основные изменения в администрировании НДФЛ и страховых взносов. Страховые взносы ИП (частнопрактикующих граждан, глав и членов КФХ) в фиксированном размере с 1 января. Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов,

о возможности получения налоговых уведомлений и требований об уплате задолженности через личный кабинет на сайте ЕПГУ.

Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

6 июля пройдет онлайн-вебинар на тему «ЕНС. Основные изменения в 2023 году. Порядок учета и распределения платежей. Особенности формирования сальдо ЕНС». Подключиться к онлайн-мероприятию можно по ссылке.

Напомним, налоговые органы Псковской области еженедельно проводят обучающие семинары и вебинары для налогоплательщиков. Ознакомиться с графиком мероприятий, а также узнать о месте проведения или получить ссылки для подключения можно здесь.