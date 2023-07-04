Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа FAQ
«Истфакт» Линия Сталина
новые лица облсовпрофа
Господин Рейтингомер
обучение в Псковском медколледже
Муниципальная реформа три четверти пути
Интересные места отдыха в Псковской области
Купе-кроссовер Geely Tugella
Счастливое материнство
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
 
 
 
ещё Экономика 04.07.2023 12:121 Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года 04.07.2023 12:121 Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года 04.07.2023 11:100 Минфин предложил снизить расходы бюджета на 10% с 2024 года 04.07.2023 09:150 Резидентов особых экономических зон просят освободить от налога на сверхприбыль 03.07.2023 21:000 Треть россиян стала реже покупать дорогостоящие товары — опрос 03.07.2023 16:000 Первые поправки в областной бюджет 2023 года рассмотрит Собрание депутатов
 
 
 
Самое популярное 27.06.2023 22:510 Двое псковских летчиков погибли при подавлении попытки военного мятежа - Михаил Ведерников 27.06.2023 23:080 14 псковских военнослужащих погибли в Белгородской области 27.06.2023 22:060 Еще семь псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 27.06.2023 12:550 Разлив ртути случился в Пскове 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года

04.07.2023 12:12|ПсковКомментариев: 1

Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года. Увеличение МРОТ позволит также повысить размер пенсий и других социальных выплат.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5%. Так что сумма самой маленькой зарплаты составит 19 242 рубля. А к 2030 году она должна вырасти минимум вдвое, и это станет дополнительным стимулом для роста заработка по всей стране. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил Владимир Путин.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб отметила, что повышение МРОТ коснется не только пяти миллионов россиян, которые получают зарплату на минимальном уровне, но и всех остальных, сообщает «Парламентская газета».

Первый тарифный разряд не могут повысить в отрыве от общего положения об оплате труда, заверила депутат. «Если уборщица первого тарифного разряда будет получать 19 242 рубля, то инженер, у которого уже третий тарифный разряд, не может получать меньше. Это значит, что у всех заработная плата станет выше», — объяснила наша собеседница. Она подчеркнула, что выполнить закон о повышении МРОТ обязан любой работодатель. Никто не может получать зарплату ниже минимальной.

Что касается пособий, то изменения можно будет увидеть в 2025 году, ведь их сумму рассчитывают за два предыдущих календарных года, пояснила Светлана Бессараб. Это пособие по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, по безработице.

Остальные виды социальной помощи рассчитывают исходя от величины прожиточного минимума, эта цифра меняется каждый год с 1 февраля. Но пока не всем семьям, которые получают единое пособие, удается выйти из-за черты бедности. «Как им помочь, нужно решать в индивидуальном порядке. Например, выплачивать сумму больше, чем прожиточный минимум на ребенка в определенном субъекте, чтобы дать семье возможность выйти из-за черты бедности», — считает парламентарий. По ее словам, сейчас необходимо понять, где можно взять дополнительные средства на реализацию этой идеи.

А вот на индексацию пенсий в феврале и апреле 2025 и 2026 годов деньги в бюджете Социального фонда уже заложены, заверила Светлана Бессараб. Эти выплаты будут увеличиваться в 2024, 2025 и 2026 годах. После всех индексаций в 2026 году неработающие пенсионеры будут получать 25 690 рублей. Включая и жителей новых российских регионов, подчеркнула парламентарий.

Кроме того, Светлана Бессараб напомнила о возможностях маткапитала как об одном из способов поддержки. По ее мнению, варианты использования этих средств можно расширить: «Замечательно, если за счет средств материнского капитала можно будет предоставлять многодетным автомобиль. Причем напрямую от производителя, тогда и цена будет не очень высокой». Возможно это или нет, можно понять только после исследования рынка, в таком вопросе только законодатели решение принять не могут. Но люди об этом просят, заверила Светлана Бессараб.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 55 человек
04.07.2023, 13:400 Россию лишили чемпионата Европы по гандболу 04.07.2023, 13:340 Какую угрозу несет борщевик земле, объяснил псковский экоактивист 04.07.2023, 13:210 Псковские пенсионерки сыграли на бирже и лишились 700 тысяч рублей 04.07.2023, 13:150 Финансовый блок псковских профсоюзов совещается с коллегами в Казани 
04.07.2023, 13:110 Директором встречи воздухоплавателей-2024 в Великих Луках вновь станет Владимир Орлов 04.07.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик? 04.07.2023, 12:590 Декоративные фигуры устанавливают в Пушкинском сквере в Великих Луках. ФОТО 04.07.2023, 12:520 Пригласительные на открытие кинофестиваля «Западные ворота» закончились
04.07.2023, 12:440 Почти 60 медалистов выпустились из школ Великих Лук в 2023 году 04.07.2023, 12:410 МВД утвердило порядок ограничения права военнообязанных управлять ТС за неявку в военкомат 04.07.2023, 12:380 Тренажеры во дворах могут признать спортивными объектами 04.07.2023, 12:310 «Михайловское» зовёт на купальские гуляния
04.07.2023, 12:220 В Петербурге ввели курортный сбор 04.07.2023, 12:121 Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года 04.07.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Натальей Юрченко 04.07.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 4 июля
04.07.2023, 12:000 Акция в честь Дня семьи, любви и верности пройдет в Псковском музее-заповеднике 04.07.2023, 11:560 День отдыха от праздников отмечают 4 июля 04.07.2023, 11:520 «Кузница»: Изобрели на свою голову – как остановить борщевик? 04.07.2023, 11:490 Фигуры деревянных уличных шахмат пропали с доски в Себеже
04.07.2023, 11:370 Массовая авария из-за утиного выводка произошла на федеральной трассе в России 04.07.2023, 11:350 Фотофакт: Поребрики вымывает на набережной реки Великой в Пскове 04.07.2023, 11:280 Сергей Вострецов: Деятельность ЧВК необходимо регулировать законом 04.07.2023, 11:220 Эндоскопические стойки и «хвосты» закупили для псковской областной больницы 
04.07.2023, 11:200 Домофон на Запсковье измазали фекалиями 04.07.2023, 11:100 Минфин предложил снизить расходы бюджета на 10% с 2024 года 04.07.2023, 10:580 «Гайд-парк»: Наталья Юрченко о решении насущных вопросов жителей Среднего Завеличья 04.07.2023, 10:540 Колиформные бактерии обнаружили в песке на городском пляже в Великих Луках
04.07.2023, 10:390 Припаркованный мотоцикл упал и оставил вмятину на автомобиле в Пскове. ФОТО 04.07.2023, 10:330 Археологи подготовили для псковичей новую фотозагадку 04.07.2023, 10:250 Крестный ход до Талабских островов состоится 12 июля 04.07.2023, 10:080 Вторую часть «Этерны» снимают в Пскове
04.07.2023, 09:590 В Псковской области сохраняется острая нехватка медиков 04.07.2023, 09:480 Несанкционированную лесную свалку обнаружили в Великолукском лесничестве 04.07.2023, 09:390 Береза упала на дом в Пскове. ФОТО 04.07.2023, 09:300 Аварийный режим работы электросети стал причиной пожара в Псковском районе
04.07.2023, 09:178 Губернатор утвердил программу повышения рождаемости в Псковской области 04.07.2023, 09:150 Резидентов особых экономических зон просят освободить от налога на сверхприбыль 04.07.2023, 09:020 В Великих Луках автомобиль снёс дорожный знак и повис в воздухе. ФОТО 04.07.2023, 08:480 Подать документы в вуз выпускники школ Псковской области могут через портал госуслуг
04.07.2023, 08:370 Спектакль «Маленький принц» поставят под куполом Псковского планетария 04.07.2023, 08:200 Аэропорт Внуково возобновил работу, рейс Москва – Псков задержали 04.07.2023, 08:120 Третий сезон «Ведьмака» стал худшим по мнению зрителей 04.07.2023, 07:590 Два беспилотника сбили в Новой Москве
04.07.2023, 07:480 Ремонт воинского захоронения завершили в куньинской деревне Точилово 04.07.2023, 07:370 В аэропорту Внуково ввели ограничения по приему самолетов 04.07.2023, 07:240 Спрос на определение местоположения абонента за полгода увеличился в 1,5 раза 04.07.2023, 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации
04.07.2023, 07:000 Выдвижение кандидатов на выборы губернатора завершается в Псковской области 03.07.2023, 22:000 Псковичам предлагают стать участниками digital-форума в Казани 03.07.2023, 21:400 Большинство псковичей пока не готовы к биометрической оплате в магазинах – опрос 03.07.2023, 21:200 Московский изобретатель получил патент на летающее такси
03.07.2023, 21:000 Треть россиян стала реже покупать дорогостоящие товары — опрос 03.07.2023, 20:400 Через «Госуслуги» стало возможно подать заявление на переход в 10 класс 03.07.2023, 20:320 На псковского журналиста Владимира Капустинского составили протокол о дискредитации ВС РФ 03.07.2023, 20:200 Собака частично откусила нос 14-летнему подростку
03.07.2023, 20:190 Михаил Ведерников: Дружба Псковской области и Белоруссии крепнет с каждым годом 03.07.2023, 20:000 «Купальский вечерок в Вечаше» пройдет в Плюсском районе 03.07.2023, 19:400 Психолог назвала простые способы побороть тягу к сладкому 03.07.2023, 19:280 Андрея Мошкова планируют назначить на должность прокурора Псковской области
03.07.2023, 19:220 Производство вездеходов «Тактик» модернизируют в Псковской области 03.07.2023, 19:201 Жителя Пушкинских Гор подозревают в фиктивной регистрации двух иностранцев 03.07.2023, 19:040 Рейтингомер: замена на выборах, уход в неизвестность и экскурсия для помощника президента. ВИДЕО 03.07.2023, 19:000 Вес выдры Бухли в псковском подворье превысил 6 кг
03.07.2023, 18:500 Что защитит печень от токсинов, рассказали врачи 03.07.2023, 18:450 Фрукты из Южной Америки не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области 03.07.2023, 18:400 Цветы продолжают высаживать на городские клумбы в Великих Луках 03.07.2023, 18:350 Территорию благоустраивают вокруг музея-гостиницы Псково-Печерского монастыря
03.07.2023, 18:301 Латвия возобновляет ограниченный прием заявлений на визы для россиян 03.07.2023, 18:270 День любви, семьи и верности отпразднуют в усадьбе Софьи Ковалевской 03.07.2023, 18:230 Студенты прошли фольклорную практику в Полистовском заповеднике 03.07.2023, 18:150 Областной фольклорный фестиваль «Знак русского» пройдет в Усвятском районе 8 июля
03.07.2023, 18:140 Реконструкцию Троицкого моста по нацпроекту в Пскове завершили досрочно 03.07.2023, 18:000 Актера из сериала «Король и Шут» осудили за драку с полицейским 03.07.2023, 17:561 Опрос ПЛН-ТВ: Уверены ли псковичи в завтрашнем дне? 03.07.2023, 17:561 Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге в первом полугодии выросли почти на 6%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru