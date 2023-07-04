Экономика

Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года

Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года. Увеличение МРОТ позволит также повысить размер пенсий и других социальных выплат.

С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда проиндексируют на 18,5%. Так что сумма самой маленькой зарплаты составит 19 242 рубля. А к 2030 году она должна вырасти минимум вдвое, и это станет дополнительным стимулом для роста заработка по всей стране. Об этом на Петербургском экономическом форуме заявил Владимир Путин.

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланой Бессараб отметила, что повышение МРОТ коснется не только пяти миллионов россиян, которые получают зарплату на минимальном уровне, но и всех остальных, сообщает «Парламентская газета».

Первый тарифный разряд не могут повысить в отрыве от общего положения об оплате труда, заверила депутат. «Если уборщица первого тарифного разряда будет получать 19 242 рубля, то инженер, у которого уже третий тарифный разряд, не может получать меньше. Это значит, что у всех заработная плата станет выше», — объяснила наша собеседница. Она подчеркнула, что выполнить закон о повышении МРОТ обязан любой работодатель. Никто не может получать зарплату ниже минимальной.

Что касается пособий, то изменения можно будет увидеть в 2025 году, ведь их сумму рассчитывают за два предыдущих календарных года, пояснила Светлана Бессараб. Это пособие по беременности и родам, по временной нетрудоспособности, по безработице.

Остальные виды социальной помощи рассчитывают исходя от величины прожиточного минимума, эта цифра меняется каждый год с 1 февраля. Но пока не всем семьям, которые получают единое пособие, удается выйти из-за черты бедности. «Как им помочь, нужно решать в индивидуальном порядке. Например, выплачивать сумму больше, чем прожиточный минимум на ребенка в определенном субъекте, чтобы дать семье возможность выйти из-за черты бедности», — считает парламентарий. По ее словам, сейчас необходимо понять, где можно взять дополнительные средства на реализацию этой идеи.

А вот на индексацию пенсий в феврале и апреле 2025 и 2026 годов деньги в бюджете Социального фонда уже заложены, заверила Светлана Бессараб. Эти выплаты будут увеличиваться в 2024, 2025 и 2026 годах. После всех индексаций в 2026 году неработающие пенсионеры будут получать 25 690 рублей. Включая и жителей новых российских регионов, подчеркнула парламентарий.

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Кроме того, Светлана Бессараб напомнила о возможностях маткапитала как об одном из способов поддержки. По ее мнению, варианты использования этих средств можно расширить: «Замечательно, если за счет средств материнского капитала можно будет предоставлять многодетным автомобиль. Причем напрямую от производителя, тогда и цена будет не очень высокой». Возможно это или нет, можно понять только после исследования рынка, в таком вопросе только законодатели решение принять не могут. Но люди об этом просят, заверила Светлана Бессараб.