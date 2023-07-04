Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Муниципальная реформа FAQ
обучение в Псковском медколледже
«Истфакт» Линия Сталина
новые лица облсовпрофа
Купе-кроссовер Geely Tugella
Господин Рейтингомер
Интересные места отдыха в Псковской области
Топ уютных летних террас Пскова
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Муниципальная реформа три четверти пути
Счастливое материнство
 
 
 
ещё Экономика 04.07.2023 12:121 Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года 05.07.2023 10:520 Александр Братчиков поблагодарил областное правительство за привлечение дополнительных средств в регион 05.07.2023 10:360 Итоговые доходы Псковской области за 2022 год представили бюджетному комитету областного Собрания 04.07.2023 18:000 Об изменениях в администрировании НДФЛ и страховых взносов расскажут псковичам 04.07.2023 15:121 Курс евро поднялся выше 98 рублей впервые с 29 марта 2022 года 04.07.2023 12:121 Зарплаты некоторых россиян вырастут с 1 января 2024 года
 
 
 
Самое популярное 29.06.2023 10:440 Псковского поэта Алексея Даца нашли с признаками насильственной смерти 03.07.2023 12:098 Свыше сотни женщин в красных платьях вышли на улицы Пскова. ФОТО 04.07.2023 07:110 Ещё четверо псковских военнослужащих погибли в ходе спецоперации 28.06.2023 13:3719 Турбокольцевые перекрестки появятся в Пскове в ближайшее время 29.06.2023 09:473 Пропавший в Псковском районе поэт Алексей Дац погиб
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Итоговые доходы Псковской области за 2022 год представили бюджетному комитету областного Собрания

05.07.2023 10:36|ПсковКомментариев: 0

Итоговые доходы Псковской области за 2022 год составили 55 млрд 104 млн рублей. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель профильного комитета Александр Братчиков попросил назвать основные цифры и параметры бюджета за 2022 год. 

«Доходы за 2022 год составили 55 млрд 104 млн рублей, расходы - 57 млрд 69 млн рублей. В течение всего года поступали дополнительные средства. Они составили более 7 млрд рублей», – выступила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

«Хорошо, что бюджет вырос по доходной и расходной части», — заметил Александр Братчиков. 

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова уточнила, что при исполнении бюджета были установлены нарушения в части бюджетного кодекса.

«Могут ли быть наказания?» – спросил вице-спикер. Татьяна Баринова пояснила, что Минфин этот вопрос контролирует. По ее словам, никаких жестких претензий нет.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Увеличилась ли у вас долговая/кредитная нагрузка?
В опросе приняло участие 91 человек
05.07.2023, 11:080 Змеи замечены на улицах Пскова 05.07.2023, 10:590 Информационный ресурс о выборах заработал в Псковской области 05.07.2023, 10:570 Как вернуть деньги за оплату ЖКХ в «СберБанк Онлайн», рассказали псковичам 05.07.2023, 10:520 Александр Братчиков поблагодарил областное правительство за привлечение дополнительных средств в регион
05.07.2023, 10:480 «Инерцией недоверия» объяснил отношение россиян к отечественному кино режиссёр «Ленфильма» 05.07.2023, 10:450 Профиль грунтовой дороги восстанавливают на улице Подвишенской в Пскове 05.07.2023, 10:440 Докторская колбаса в синюге продается в псковских магазинах «Деревня Соловьи» 05.07.2023, 10:360 Итоговые доходы Псковской области за 2022 год представили бюджетному комитету областного Собрания
05.07.2023, 10:270 «Анализируй этно»: Сеанс кустарной психологии с элементами сказкотерапии 05.07.2023, 10:150 Жилой дом горел в Гдовском районе 05.07.2023, 10:020 Ушла из жизни известный псковский журналист Виктория Голубкова 05.07.2023, 09:540 Псковичи реже всех в стране оценивают свое школьное образование на отлично
05.07.2023, 09:380 СОБЫТИЕ: Праздник для выпускников «Бригантина-2023» провели в Великих Луках 05.07.2023, 09:300 Жители Любятово начали складировать ТКО возле урны на автобусной остановке 05.07.2023, 09:190 Случаи полной гибели лесных культур из-за пожаров зафиксировали в Псковской области 05.07.2023, 09:150 Российские ученые сделают умные гаджеты на тканевой основе
05.07.2023, 09:001 Губернаторские выборы-2023: что предлагает оппозиция? 05.07.2023, 08:550 Депутат Госдумы призвала пересмотреть размер пособия детям уклонистов от алиментов 05.07.2023, 08:450 Экс-начальницу псковского почтового отделения осудили за присвоение почти 500 тысяч рублей 05.07.2023, 08:330 «Флешмоб»: два дорожных знака сбили в Пскове
05.07.2023, 08:210 Диетолог предупредила о вредных ингредиентах окрошки 05.07.2023, 08:090 День трудоголиков отмечается 5 июля 05.07.2023, 07:560 Российский подросток попал в реанимацию после укуса ядовитого паука-каракурта 05.07.2023, 07:410 Появление хорошего урожая может предсказать сегодня народный календарь
05.07.2023, 07:190 Псковички стали трижды чемпионками России по пилонному спорту 05.07.2023, 07:000 Штраф за недопуск газовщиков в квартиру вырастет до 10 тысяч рублей 04.07.2023, 22:000 Илон Маск снова стал самым богатым человеком в мире 04.07.2023, 21:401 Допускать к медицинским данным пациента предлагают только лечащего врача
04.07.2023, 21:200 Летний фестиваль книги и чтения пройдет в Псковской областной библиотеке 04.07.2023, 21:000 Какие продукты губят поджелудочную железу, объяснила эндокринолог 04.07.2023, 20:401 Музыку эпохи барокко смогут услышать псковичи на органном концерте 04.07.2023, 20:300 Выставка графики «Недалеко от Пскова» откроется в городской библиотеке
04.07.2023, 20:200 Диетолог объяснила способность мужчин худеть быстрее женщин 04.07.2023, 20:100 Лучших кинологов определили в УФСИН России по Псковской области 04.07.2023, 20:070 Назначен новый директор МегаФона на Северо-Западе 04.07.2023, 20:001 Почти каждый четвертый россиянин имеет подработку - опрос
04.07.2023, 19:500 «Понял, что опасности нет, и стал чистить пёрышки»: «Михайловское» представляет семейство иволги 04.07.2023, 19:430 Chevrolet и Fiat столкнулись в центре Пскова 04.07.2023, 19:400 В Ленобласти пожилого мужчину убило лопнувшее колесо КамАЗа 04.07.2023, 19:300 Серебристые облака наблюдали жители Псковской области прошлой ночью. ФОТО
04.07.2023, 19:200 Производители медицинских масок пытаются сохранить объемы продаж за счет госзакупок 04.07.2023, 19:150 Чемпионат СЗФО по боксу стартовал в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 04.07.2023, 19:100 Скос борщевика провели в Великих Луках 04.07.2023, 19:000 «Гонки по вертикали»: новый прокурор, старые грабли и кинофест на фоне перемен. ВИДЕО
04.07.2023, 19:000 Псковичам напомнили порядок действий в случае пожара 04.07.2023, 18:450 Хозяина домашнего хорька ищут в Великих Луках. ВИДЕО 04.07.2023, 18:432 Билеты куплены, а рейс отменен: отпуск псковичей оказался под угрозой из-за авиакомпании 04.07.2023, 18:270 Тройное ДТП в псковской Уграде затрудняет въезд в город
04.07.2023, 18:270 Зараженные кенийские розы уничтожат в Псковской области 04.07.2023, 18:152 Глава Молодежного совета Псковского облсовпрофа отправилась на семинар в Петербург 04.07.2023, 18:100 «Беседка»: Кинорежиссер Андрей Егоров о фильмах, представленных на фестиваль «Западные ворота» 04.07.2023, 18:081 Завершилось выдвижение кандидатов на выборы губернатора Псковской области
04.07.2023, 18:000 Об изменениях в администрировании НДФЛ и страховых взносов расскажут псковичам 04.07.2023, 17:590 Угроза убийством собутыльнику обернулась для жителя Палкинского района судом 04.07.2023, 17:580 Родных прошедшего две войны красноармейца ищут в Псковской области 04.07.2023, 17:570 Фальшивую пятитысячную купюру выявили в Пскове
04.07.2023, 17:560 Более 450 человек обратились за помощью в псковский филиал фонда «Защитники Отечества» 04.07.2023, 17:540 Поганкины палаты стали местом творческого эксперимента 04.07.2023, 17:530 Танцевальный зал и балюстраду ремонтируют в Городском культурном центре Пскова 04.07.2023, 17:520 В России создали капсулы для доставки пробиотиков в организм человека
04.07.2023, 17:511 Псковские газовики обменялись опытом с коллегами из Республики Беларусь 04.07.2023, 17:500 Сборную экскурсию по Пскову без посещения Кремля организуют 8 июля 04.07.2023, 17:491 Системы оповещения населения проверят в Псковской области 5 июля 04.07.2023, 17:460 Депутаты проконтролировали капремонт школы в Гдовском районе
04.07.2023, 17:440 Кино на фестивале «Западные ворота» в Пскове можно будет посмотреть в «мешках» 04.07.2023, 17:433 Багамы — не для чиновничьей мамы 04.07.2023, 17:410 Молодого человека в черной куртке Nike разыскивает псковская полиция 04.07.2023, 17:400 Более 20 тысяч кубометров отходов вывез «Экопром» в Струго-Красненском районе
04.07.2023, 17:380 Детсад и ряд домов отключат от водоснабжения в Великих Луках из-за аварийных работ 04.07.2023, 17:360 Нетрезвого водителя остановили полицейские в великолукском садоводческом товариществе 04.07.2023, 17:350 Итоги XIX международного шахматного фестиваля «Псков - 2023» подвели в областном центре 04.07.2023, 17:320 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 4 июля
04.07.2023, 17:240 Пьяная незнакомка зашла в квартиру к молодой паре, забывшей закрыть входную дверь на ночь 04.07.2023, 17:230 Достижения в сфере реставрации обсудят на форуме в Пскове 04.07.2023, 17:200 Выставка и презентация книги пройдут в рамках кинофестиваля «Западные ворота» в Пскове 04.07.2023, 17:170 Наибольшее количество золотых медалей получили выпускники гимназии имени Софьи Ковалевской
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru