Экономика

Итоговые доходы Псковской области за 2022 год представили бюджетному комитету областного Собрания

Итоговые доходы Псковской области за 2022 год составили 55 млрд 104 млн рублей. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель профильного комитета Александр Братчиков попросил назвать основные цифры и параметры бюджета за 2022 год.

«Доходы за 2022 год составили 55 млрд 104 млн рублей, расходы - 57 млрд 69 млн рублей. В течение всего года поступали дополнительные средства. Они составили более 7 млрд рублей», – выступила заместитель губернатора Псковской области, председатель комитета по финансам Псковской области Татьяна Баринова.

«Хорошо, что бюджет вырос по доходной и расходной части», — заметил Александр Братчиков.

Председатель Счетной палаты Псковской области Марина Хохлова уточнила, что при исполнении бюджета были установлены нарушения в части бюджетного кодекса.

«Могут ли быть наказания?» – спросил вице-спикер. Татьяна Баринова пояснила, что Минфин этот вопрос контролирует. По ее словам, никаких жестких претензий нет.