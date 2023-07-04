Экономика

Александр Братчиков поблагодарил областное правительство за привлечение дополнительных средств в регион

Доходная часть бюджета Псковской области за 2023 год увеличится на 2,25 млрд рублей. Об этом с заседания комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 5 июля передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С учётом правок в региональный закон о бюджете, доходы областной казны на 2023 год составят 53 млрд 750 млн 172 тысяч рублей, расходы – 57 млрд 351 млн 356 тысяч рублей, бюджетный дефицит – 3 млрд 601 млн 184 тысяч рублей.

Заместитель губернатора Псковской области, председатель регионального комитета по финансам Татьяна Баринова представила изменения в бюджете региона. Так, Псковской области выделены дополнительные федеральные средства в размере более полутора миллиарда рублей, почти половина из них – 747 млн рублей – пойдёт на финансирование дорожной деятельности на дорогах регионального, межмуниципального и местного значения. 55,5 млн рублей федерация выделила на софинансирование региональных расходных обязательств по субсидированию отдельным категориям граждан стоимости газового оборудования и работ по газификации.

Расходы областного бюджета возрастают почти на 3 млрд рублей. Дефицит покрывается за счёт кредитных обязательств.

Лимиты бюджетных обязательств увеличены практически по всем действующим государственным программам. В сферу здравоохранения дополнительно направляется 419 млн рублей, из которых на строительство фельдшерско-акушерских пунктов предназначается 115 млн рублей областных средств и ещё почти 73 млн рублей федеральных.

Максимальный рост финансирования ожидает программу «Развитие транспортной системы» - увеличение к первоначально утверждённому лимиту составит 1 млрд 657 млн 895 тысяч рублей.