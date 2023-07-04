Экономика

Спрос псковичей на образовательные кредиты вырос в 2,6 раза - Сбер

С начала 2023 года Сбербанк на Северо-Западе выдал льготных образовательных кредитов на сумму более миллиарда рублей – это на 70% больше, чем годом ранее за аналогичный период. В некоторых регионах СЗФО прирост объёма кредитования составил более 100%: Республика Коми (в 2,6 раза), Архангельская, Калининградская и Мурманская области – в два раза, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Ожидаемо 85% финансирования пришлось на Санкт-Петербург. На втором месте – Ленобласть и Калининград.

Количество выданных кредитов также в среднем по СЗФО выросло на 70%. Наиболее динамично спрос рос в Республике Коми (в 3,3 раза), в Калининграде (в 2,7 раза) и в Пскове – в 2,6 раза.

По статистике около 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. В среднем студенты вузов СЗФО в этом году берут на образование 400 тысяч рублей.

За три года действия ставки на образовательный кредит с господдержкой 3% (c конца августа 2020 года) Северо-Западный банк Сбербанка выдал более 16 000 кредитов на общую сумму около 5 млрд рублей.