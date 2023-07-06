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Экономика

Проблем в банковском секторе РФ не будет, он адаптируется к ситуации - Герман Греф

06.07.2023 13:18|ПсковКомментариев: 3

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что никаких проблем в банковском секторе России не будет, поскольку он всегда подстраивается под текущую экономическую ситуацию.

«Если что-то получается хорошо, то мы говорим: "Ну завтра точно будут проблемы". Не будет никаких проблем в банковском секторе, потому что банковский сектор находится в перманентной донастройке к текущим обстоятельствам. Центральный банк сделал свою работу хорошо в предыдущие 10 лет, поэтому мы сейчас находимся все в очень неплохой форме», - сказал Греф на финансовом конгрессе Банка России.

Он также отметил, что банковский сектор России, в отличие от многих других секторов экономики, значительно более развит, чем западные аналоги, пишет РИА Новости.

«Многие коллеги, кто столкнулся с банкингом в Европе, в Соединенных Штатах Америки, говорят, в каком пещерном состоянии они находятся. Вот вы видели когда-нибудь, чтобы кто-то приехал из Соединенных Штатов, из Германии и сказал: "Слушайте, ужасно, прокатился на их "Мерседесе", и вот наша "Лада" - это 100 очков вперед. Вот не много же сфер, где клиент так оценивает работу того или иного сектора. В финансовом секторе это так», - сказал глава Сбербанка.

Финансовый конгресс Банка России проходит 6-7 июля в Санкт-Петербурге.

Теги: #Сбербанк
Источник: Псковская Лента Новостей
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