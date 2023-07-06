Депутаты областного Собрания утвердили отчет об исполнении бюджета псковского ФОМС

Отчет об исполнении бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2022 год утвердили депутаты Псковского областного Собрания. Об этом с сессии регионального парламента, которая проходит сегодня, 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания
Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области за 2022 год составили 9 млрд 119 млн 330 тысяч рублей, расходы – 9 млрд 127 млн 461 тысяч рублей ( 8,8 млрд рублей были направлены на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования). Дефицит бюджета составил 8 млн 131 тысяч рублей.
В 2022 году число застрахованных по ОМС составило 614 247 человек. Среди них работающих – 252 636, неработающих – 361 611.
Проект закона об исполнении бюджета ФОМС приняли в двух чтениях.
Ранее сообщалось, что депутаты Псковского областного Собрания утвердили отчет об исполнении областного бюджета за 2022 год.