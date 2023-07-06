Экономика

Глава Центробанка назвала причины ослабления рубля

Нынешнее ослабление рубля связано с проблемами во внешней торговле, то есть падением экспорта при росте импорта в денежном выражении. Таким образом резкий рост курсов доллара, евро и юаней на Финансовом конгрессе Банка России объяснила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передают в четверг, 6 июля, отечественные СМИ.

Глава Центробанка напомнила, что текущей положительный счет внешней торговли упал в пять раз по сравнению с пиком прошлого года, так что рубль не мог не отреагировать. Вместе с тем Эльвира Набиуллина заявила, что по-прежнему считает плавающий валютный курс благом, так как он позволяет проще переживать внешние шоки и доказал ранее свою эффективность.

Как отмечает «Лента.ру», накануне Минфин сообщил о снижении нефтегазовых доходов до минимума с февраля этого года. Несмотря на резкое сокращение выплат по демпферу, они остановились на уровне 526,8 миллиарда рублей. В августе Россия намерена дополнительно сократить экспорт на 500 тысяч баррелей в сутки, что может привести к новым локальным минимумам.

На этом фоне курс евро утром в четверг, 6 июля, подошел к 102 рублям, а доллар преодолел отметку 93,5 рубля, что стало новыми максимумами с марта 2022 года. Обе валюты растут более чем на 2,5 процента.