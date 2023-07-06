Экономика

Россияне в июне набрали кредитов на рекордные 1,47 триллиона рублей

Жители России набрали кредитов на рекордную за последние 10 лет сумму. По данным мониторинга Frank RG, в июне российские банки выдали гражданам кредитов на 1,47 триллиона рублей.

Эта цифра стала рекордной за все время наблюдений, которое ведется с декабря 2013-го. Превышены показатели месячной давности (1,41 триллиона) и декабря 2021-го (1,39 триллиона). Рост выдач кредитов зафиксирован на всех направлениях, однако самый большой темп показали сегменты ипотеки и автокредитования. За июнь они выросли на 9,3% и 8,2% соответственно. Последний показатель также стал максимальным за 10 лет, пишет RuNews24.

Объем взятых россиянами автокредитов в 128,1 миллиарда рублей превысил рекордный майский показатель. Месячное ускорение выдачи займов наличными в этом контексте оказалось небольшим — на 0,8%, до 666,8 миллиарда рублей.