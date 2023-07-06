Наталья Фёдорова об открытии второй очереди лесоперерабатывающего завода: Это огромная динамика и работа

Появление крупного производства на территории Псковского района показывает огромную работу и динамику. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила глава Псковского района Наталья Фёдорова, комментируя запуск второй очереди лесоперерабатывающего завода «Оско-инвест» 7 июля.
Глава района напомнила, что пять лет назад на месте завода была пустая площадка.
«Если пять лет назад я проезжала и была площадка с разрушенными остатками от зверохозяйства, то теперь приходишь - и видишь такой уровень, прекрасное оборудование, которое выполняет непрерывный цикл. Мы гордимся теми предприятиями, которые появляются у нас на территории», – заключила она.