Экономика

Наталья Фёдорова об открытии второй очереди лесоперерабатывающего завода: Это огромная динамика и работа

Появление крупного производства на территории Псковского района показывает огромную работу и динамику. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучила глава Псковского района Наталья Фёдорова, комментируя запуск второй очереди лесоперерабатывающего завода «Оско-инвест» 7 июля.

«На любой территории, когда появляется крупное производство, – это огромная динамика и работа. Начиная от благоустройства до развития инфраструктуры – это даёт хорошую возможность для жителей трудоустроиться. Здесь на предприятии в общей сложности планируется открыть более 300 мест. Конечно, это ещё и налоги, дополнительное поступление в бюджет» – выступила она.

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Глава района напомнила, что пять лет назад на месте завода была пустая площадка.

«Если пять лет назад я проезжала и была площадка с разрушенными остатками от зверохозяйства, то теперь приходишь - и видишь такой уровень, прекрасное оборудование, которое выполняет непрерывный цикл. Мы гордимся теми предприятиями, которые появляются у нас на территории», – заключила она.