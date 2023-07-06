Экономика

В России за полгода банкротами стали 163 тысячи жителей

В январе–июне этого года суды признали банкротами 162,9 тысячи граждан, что на 34% больше показателей аналогичного периода 2022 года

По итогам первого полугодия темпы роста несостоятельности среди физлиц продолжили замедляться. Так, например, в январе–июне прошлого года в сопоставлении с таким же периодом 2021 года число дефолтов увеличилось в 1,4 раза (с 88 тысяч до 121,3 тысячи), а за шесть месяцев 2021 года к пандемийному 2020 году — в 2,1 (с 42,7 тысячи до 88 тысяч), сообщают «Известия» со ссылкой на «Федресурс».

В разрезе регионов абсолютном выражении по количеству граждан-банкротов лидируют: Московская область, Москва, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан. Основную часть процедур несостоятельности (96,5%) по-прежнему инициируют сами граждане, оставшиеся — конкурсные кредиторы и ФНС, отмечается в материалах.

Ко второму механизму — внесудебному банкротству — за шесть месяцев допущено 5,13 тысячи человек, а 2,17 тысячи заявителям было отказано, следует из данных «Федресурса» (эта информация туда поступает из МФЦ). Процент начатых дел к числу поданных заявлений вырос до 70%.

Прирост банкротств граждан в абсолютном выражении через суды все еще очень высокий, оценил руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Однако, по его оценкам, пока темпы увеличения показателя будут на уровне 30–40% в годовом выражении, поскольку двукратные цифры прошлых лет были в том числе обусловлены эффектом низкой базы, который себя исчерпал.