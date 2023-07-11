Экономика

Формула «два в одном»: как псковичам сохранить деньги и защитить жизнь

Сохранить (а в идеале и приумножить сбережения) – вопрос, который сегодня волнует, наверное, всех, кому есть что терять. Инструментов для этого, казалось бы, много: банковские вклады, ценные бумаги, ПИФы. У каждого – свою плюсы и минусы, риски и возможности. Впрочем, эта сфера сегодня продолжает развиваться. Мы узнали о новом способе сохранить капитал и, попутно, защитить самое ценное, что есть у каждого человека, например, здоровье и дать финансовые гарантии семье в случае непредвиденных обстоятельств. Рассказываем о накопительном страховании жизни (НСЖ).

Накопительное страхование жизни – новый продукт на отечественном финансовом рынке, ставший доступным после того, как в 2023 году в российское законодательство были внесены соответствующие изменения. Он призван помочь вам сохранить деньги и поддержать семью в будущем: даже в непредвиденных обстоятельствах, связанных с вашей жизнью и здоровьем.

Свою программу НСЖ, к примеру, предлагает Сбер: она так и называется – «Формула жизни». У нее два варианта: «Защита взрослого» и «Передача капитала». А в каждом из них можно выбрать тип дохода: гарантированный, когда в конце срока вы получите сумму с учетом фиксированного процента, или дополнительный инвестиционный доход, который зависит от результатов инвестиций страховой компании.

Программа «Защита взрослого» позволяет защитить финансовый портфель и сохранить уровень жизни в случае непредвиденных событий, которые зафиксированы в договоре. Выберите вид дохода и своевременно делайте взносы: раз в квартал, полгода или год. Срок – от 5 (или 7 – зависит от выбранного вида дохода) до 30 лет.

К важным преимуществам данной программы стоит отнести то, что к основным страховым рискам в «Пакете ВИП» можно подключить дополнительные со скидкой 10%. А ещё – планируемая сумма накоплений учитывается при расчёте баланса для бесплатного обслуживания пакета услуг СберПервый с первого дня действия договора.

Программа «Передача капитала» будет интересна тем, кто хочет сохранить и приумножить имеющийся капитал, а также передать его близким без длительных наследственных процедур. Взнос в этом случае один: при открытии программы. Остаётся выбрать вид дохода и срок: от 3 до 30 лет.

Вы оформляете договор и вносите средства, а в конце срока получаете страховую сумму и дополнительный инвестиционный доход, если он предусмотрен. А если в течение срока договора наступает страховой случай, то вы или ваши близкие получаете предусмотренную им выплату, либо страховая продолжает делать взносы за вас.

Важно, что при наследовании деньги по НСЖ не нужно ждать полгода: их можно получить в течение 30 календарных дней после подачи документов. А ещё внесённые в договор средства не делятся при разводе, их нельзя арестовать.

Накопительное страхование жизни – инструмент новый, но некоторые предприниматели уже успели оценить его преимущества. Директор ООО «Главмебель» Федор Анисимов, к примеру, говорит, что единожды оформив программу НСЖ, решил сразу три вопроса.

Во-первых, предприниматель, делая взносы, копит на достойную старость. Во-вторых, он активно занимается спортом: любит мотоциклы и горные лыжи. А значит, ему в любом случае однозначно нужна страховка. В-третьих, участие программе позволяет пользоваться всеми привилегиями премиального обслуживания: все вопросы решаются в рамках единого окна, оперативно и с улыбкой.

Источник: пресс-служба Сбера