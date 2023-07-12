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Экономика

За что нельзя будет платить цифровым рублем, объяснил глава казначейства

13.07.2023 07:42|ПсковКомментариев: 0

Цифровой рубль пока не будет использоваться для обязательных платежей, например, при уплате налогов: важно, чтобы процесс его внедрения проходил естественно, с учетом пользы и удобства для россиян, рассказал руководитель Федерального казначейства РФ Роман Артюхин.

«Пока нет. Смотрите, мы из чего исходим. Для нас очень важно смотреть на естественность развития этого нового вида, по сути, безналичных денег. Они должны войти в жизнь, в практику. Они должны получить свое естественное применение. И тогда уже потом, в этом контексте мы будем смотреть, насколько все это удобно», - ответил он на вопрос РИА Новости, будет ли цифровой рубль использоваться в обязательных расчетах.

Он уточнил, что если это будет удобно людям, например, заплатить налоги или, например, оставить какой-то цифровой след при авансировании поставщиков, то казначейство будет обязательно вписано в эту инфраструктуру. «Но, очевидно, мы не находимся в авангарде этого процесса», - добавил Роман Артюхин.

Госдума во вторник приняла базовый закон, закрепляющий правовые нормы введения в России цифрового рубля - третьей формы национальной валюты. Банк России планирует выпускать цифровой рубль в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Основные положения закона вступят в силу 1 августа 2023 года.

Планируется, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят 0,3% от платежа. Банк России будет нести ответственность за открытие цифровых кошельков, проведение операций с цифровыми рублями и ряд других функций регулятора. Кроме того, в законе закладывается основа для совершенствования платформы цифрового рубля, в том числе в области трансграничного взаимодействия.

Теги: #рубль
Источник: Псковская Лента Новостей
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