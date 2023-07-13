Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Счастливое материнство
«Истфакт» Линия Сталина
ПСБ траты с выгодой
Интересные места отдыха в Псковской области
обучение в Псковском медколледже
ПЭМЗ: тендер на вентиляцию
Топ уютных летних террас Пскова
Муниципальная реформа три четверти пути
Господин Рейтингомер
Муниципальная реформа FAQ
Купе-кроссовер Geely Tugella
самое время для ремонта
университет профсоюзов
новые лица облсовпрофа
 
 
 
ещё Экономика 13.07.2023 08:112 Псков занял 35 место в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада 13.07.2023 09:000 С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС 13.07.2023 08:310 Банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих россиянах 13.07.2023 08:112 Псков занял 35 место в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада 13.07.2023 07:420 За что нельзя будет платить цифровым рублем, объяснил глава казначейства 12.07.2023 18:550 Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе переориентирует бизнес на нового потребителя
 
 
 
Самое популярное 07.07.2023 10:270 Утопленницу ищут в реке Великой в Пскове 09.07.2023 22:330 С ещё четырьмя погибшими в ходе спецоперации простились в Псковской области 07.07.2023 15:256 Голые люди купаются в реке Пскове. ВИДЕО 12.07.2023 12:330 Ушла из жизни заместитель главного врача Псковской областной больницы 11.07.2023 08:500 Лежащее на тротуаре тело обнаружили полицейские в Пскове. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС

13.07.2023 09:00|ПсковКомментариев: 0

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассматривают вопрос о внесение изменений в Таможенный кодекс ЕАЭС. Поправки предполагают, что на трансграничную электронную торговлю введут НДС в 20%.

С этой инициативой выступила белорусская сторона, ее поддержал Казахстан — с 2022 года эти страны ввели НДС на товары электронной торговли, поступающие из-за рубежа, сообщают «Известия» со ссылкой на одну из онлайн-компаний на отечественном рынке.

В Минпромторге изданию уточнили, что проект поправок с такими изменениями уже готов. ЕЭК не ответила на запрос.

На практике у маркетплейсов появится новая обязанность — исчислять, удерживать и перечислять НДС в бюджет по операциям продавцов из третьих стран (вне ЕАЭС), сказано в письме Wildberries в Минэкономразвития (ведомство представляет интересы России в ЕЭК). 

Норма коснется продавцов из Китая, которые сейчас поставляют в РФ технику или электронику. В Wildberries предполагают, что эта «инициатива может негативно отразиться на взаимной торговле между странами».

Отсутствие НДС на иностранные товары, которые ввозят в РФ для личных нужд граждан, стимулируют спрос: для россиян продукция дешевле на 20%. Плюс трансграничная торговля противодействует санкционному давлению, насыщая рынок товарами потребительского спроса. При взимании НДС товар подорожает и люди будут вынуждены покупать его с наценкой в 20%, либо отказаться от него. Поэтому Wildberries просит Минэкономразвития не допустить введения такой нормы. В компании не уточнили, какая доля продавцов приходится на зарубежных. 

Теги: #торговля #маркетплейс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Волнует ли вас ослабление курса рубля?
В опросе приняло участие 137 человек
13.07.2023, 09:450 Грунтовые дороги в Пскове ровняют грейдером. ФОТО 13.07.2023, 09:350 Мужчина обокрал автомобиль великолукской полиции 13.07.2023, 09:310 Советник-консультант Псковского облсовпрофа о партнерском вузе в Петербурге 13.07.2023, 09:300 Бизнес попросил в управление муниципальные спортобъекты
13.07.2023, 09:150 Самовыгул собак и кошек законодательно запретили в России 13.07.2023, 09:000 С иностранных онлайн-продавцов предложили взимать НДС 13.07.2023, 08:460 Появление в небе над Псковом неизвестного объекта обсудили в Сети 13.07.2023, 08:310 Банки попросили оперативный доступ к данным о малоимущих россиянах
13.07.2023, 08:112 Псков занял 35 место в зарплатном рейтинге городов Северо-Запада 13.07.2023, 07:540 День Двенадцати апостолов: традиции и приметы 13.07.2023, 07:420 За что нельзя будет платить цифровым рублем, объяснил глава казначейства 13.07.2023, 07:180 Оградительные столбики установили перед Успенским собором в Печорах
13.07.2023, 07:000 За охрану школ теперь отвечает губернатор 12.07.2023, 22:000 Суперкомпьютер смоделировал 4 тысячи сценариев климатических последствий глобального потепления 12.07.2023, 21:402 Спрос на куклы Барби в России вырос в 1,5 раза 12.07.2023, 21:300 Два автомобиля столкнулись на улице Юбилейной в Пскове
12.07.2023, 21:244 Останки погибшего в 1943 году красноармейца обнаружили в Невельском районе 12.07.2023, 21:200 Псковичей приглашают на службу в Росгвардию 12.07.2023, 21:101 Псковская студентка защитила диплом-путеводитель по Пушкинскому заповеднику на «отлично» 12.07.2023, 21:000 Срок приема заявок от молодежи на поэтический конкурс продлили в Псковской области
12.07.2023, 20:470 Росстат сообщил о росте цен на гречку в России впервые с мая прошлого года 12.07.2023, 20:400 В России построили четыре тысячи объектов первичного звена здравоохранения 12.07.2023, 20:320 В Псковской области правом досрочного выхода на пенсию воспользовались более 4 тысяч медиков 12.07.2023, 20:200 Опубликована предварительная программа Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках - 2024
12.07.2023, 20:000 Йоркширского терьера остановили на границе в Псковской области 12.07.2023, 19:510 Двое водителей пострадали в результате ДТП в Опочецком районе 12.07.2023, 19:453 Игорь Романов подал документы на участие в выборах главы Псковского района 12.07.2023, 19:400 Творческий вечер «Дом у воды» поэта Александра Питиримова состоится в Пскове
12.07.2023, 19:270 Подготовка к съемкам сериала «Казачок» идет в новоржевской кинодеревне 12.07.2023, 19:200 «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? ВИДЕО 12.07.2023, 19:150 Идрица, Пушкиногорский и Пустошкинский районы празднуют 79-ю годовщину освобождения 12.07.2023, 19:070 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель начнётся в августе
12.07.2023, 19:000 Отказаться от «финтов» на электросамокате на тротуаре призвали псковичей 12.07.2023, 18:550 Лесозавод «Судома» в Дедовичском районе переориентирует бизнес на нового потребителя 12.07.2023, 18:450 Участники историко-культурного форума «Истоки» посетили Изборский музей-заповедник 12.07.2023, 18:370 Фотофакт: Автобусная остановка «прилегла» на Завеличье
12.07.2023, 18:270 Начинается видеотрансляция программы «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? 12.07.2023, 18:230 Оборудование устанавливают на новой спортплощадке при дедовичской школе №2 12.07.2023, 18:152 Федеральные эксперты положительно оценили работу травматологической службы Псковской области 12.07.2023, 18:000 Нетрезвого водителя выявили в Порхове
12.07.2023, 17:570 О памятниках Пскова рассказали в Душанбе 12.07.2023, 17:561 Шестилетний ребенок сошел с ума, увидев, как мать зарезала отца 12.07.2023, 17:540 «Луки-Энергия» проведет первый матч нового футбольного сезона 22 июля 12.07.2023, 17:510 Александр Котов: Парламентские часы — действенный инструмент, который работает
12.07.2023, 17:470 Мужчину оштрафовали в Псковской области за получение подкупом сведений, составляющих гостайну 12.07.2023, 17:420 Работы по капремонту спортзала бежаницкой школы идут с двухнедельным отставанием 12.07.2023, 17:410 Названа причина объединения фестивалей «Александрова дорога» и «Ледовое побоище» 12.07.2023, 17:381 Икону «Троица» передали в безвозмездное пользование Троице-Сергиевой лавре
12.07.2023, 17:330 Эталонной назвал модернизированную дедовичскую библиотеку губернатор 12.07.2023, 17:261 Александр Котов о недобросовестных подрядчиках и мерах воздействия на них 12.07.2023, 17:230 В Пскове начали асфальтировать улицу Коммунальную 12.07.2023, 17:220 Псковского подростка признали виновным в совершении серии угонов
12.07.2023, 17:110 Продажи китайских авто в кредит выросли в четыре раза - ВТБ 12.07.2023, 17:102 Штрафными санкциями пригрозил губернатор подрядчику, ремонтирующему дедовичскую школу 12.07.2023, 17:060 Александр Котов в программе «Дом Советов»: Политическая стабильность – миф или реальность? ВИДЕО 12.07.2023, 17:020 Платежный баланс России ушел в минус впервые с 2020 года
12.07.2023, 16:570 Капремонт моста через реку Шелонь в Дедовичском районе завершили в срок 12.07.2023, 16:460 Дополнительное финансирование направляют на социальную сферу — Александр Котов 12.07.2023, 16:430 Опубликована программа фестиваля «Александрова дорога» в Самолве 12.07.2023, 16:402 Площадка сгорела, вандал остался
12.07.2023, 16:381 Италия и Греция больше не пользуются спросом у псковских туристов – Гелена Самохвалова 12.07.2023, 16:260 Будут ли выборы губернатора Псковской области конкурентными, ответил Александр Котов 12.07.2023, 16:170 Фестиваль «Послушайте!» к 130-летию Владимира Маяковского пройдет в Пскове 12.07.2023, 15:580 До +27 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 13 июля
12.07.2023, 15:480 Не стоит огорчаться по поводу запрета фейерверков - Александр Котов 12.07.2023, 15:400 Митрополит Тихон об апостолах Петре и Павле: Мы не учимся их великим урокам 12.07.2023, 15:340 Подростки сбросили с моста беременную женщину с целью ограбления 12.07.2023, 15:310 «Беседка»: «Александрова дорога». Путешествие в XIII век. ВИДЕО
12.07.2023, 15:240 Почти 8 млн рублей готовы потратить на флаги и гербы РФ для псковских школ 12.07.2023, 15:180 Активность на районных выборах будет высокой — Александр Котов 12.07.2023, 15:130 «Метражи»: Как реставраторы стали застройщиками? 12.07.2023, 15:050 Умер писатель Милан Кундера
12.07.2023, 15:001 Скафандр Юлии Пересильд выставили на продажу 12.07.2023, 14:470 Ребенка-инвалида в Псковской области обеспечили уникальным протезом предплечья 12.07.2023, 14:410 Александр Котов: Многие наблюдают и видят, как изменяется мир 12.07.2023, 14:390 Великолукский центр обслуживания клиентов «Экопрома» не будет вести прием граждан до 17 июля
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru