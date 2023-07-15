Экономика

Россияне назвали зарплату мечты

Зарплата мечты у большинства россиян начинается от 133 тысяч рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса сервиса по поиску работы и персонала «Работа.ру». Исследование проходило в различных регионах страны, участие в нем приняли более 3200 респондентов старше 18 лет.

Самые высокие зарплаты мечты назвали жители Тюменской области — опрошенные хотели бы получать 221 тысячу рублей в месяц. В Москве и Московской области желают добиться дохода в 193 тысячи рублей, а в Башкортостане — 170 тысяч рублей, пишет «Лента.ру».

В топ-5 по размеру идеальной зарплаты входят также Ростовская область и Краснодарский край — их жители мечтают получать 165 и 155 тысяч рублей соответственно. Чуть меньший доход нацелены получать в Свердловской области (153 тысячи рублей) и Санкт-Петербурге (152 тысячи рублей).

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Самые низкие зарплаты мечты в Новосибирской, Самарской и Воронежской областях. Респонденты из этих регионов хотели бы получать 136, 134 и 133 тысячи рублей в месяц соответственно.