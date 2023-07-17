Экономика

Россия вошла в топ-3 крупнейших торговых партнеров Индии

Товарооборот России с Индией в первые пять месяцев 2023 года достиг 27,1 миллиарда долларов. Данный показатель позволил России занять третье место среди крупнейших торговых партнеров этой страны.

Рост товарооборота объясняется увеличением закупок российских товаров Индией в 3,9 раза, до отметки в 26,5 миллиарда долларов. Вместе с этим экспорт индийской продукции в Россию также существенно вырос: в 2,6 раза, до 639 миллионов долларов, пишет RuNews24.

Несмотря на это, основным торговым партнером Индии остается Китай, с общим товарооборотом в 41,1 миллиарда долларов. Второе место – у США с объемом в 30,4 миллиарда долларов.