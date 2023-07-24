Экономика

PERCo расширяет завод по производству СКУД в Пскове

Производитель систем и оборудования безопасности PERCo начал строительство нового корпуса завода в Пскове. Увеличение объемов производства и расширение производственных мощностей связано с ростом спроса на продукцию компании, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Завод PERCo, Псков, улица Леона Поземского, 123 В

Строительство производственно-административного корпуса площадью 6800 кв. м начато в 2023 году. Ввод в эксплуатацию новых цехов запланирован на 2024 год. Общая площадь завода увеличится до 17000 кв. м.

Строительство нового корпуса завода

Завод PERCo в Пскове запущен в работу в 2009 году. На предприятии обеспечивается полный цикл производства оборудования: изготовление электронных изделий с применением SMT-монтажа печатных плат, подготовка деталей на токарно-фрезерных обрабатывающих центрах, оснащенных числовым программным управлением (ЧПУ), подготовка к окрашиванию на роботизированной линии.

Проект завода PERCo

Покрасочная линия и линия подготовки к окраске, завод PERCo





На заводе открыты вакансии для специалистов рабочих специальностей, операторов производства, специалистов складского учета, станочников, инженеров-технологов и конструкторов. Предприятие предлагает конкурентную заработную плату и удобный график работы, возможна полная занятость или подработка.

Механический цех и цех листовой металлообработки, завод PERCo

О компании PERCo

PERCo – ведущий российский производитель систем и оборудования безопасности, входит в пятерку мировых производителей. Компания работает на рынке 35 лет, продукция экспортируется в 92 страны. На все оборудование распространяется 5 лет гарантии. Система менеджмента качества PERCo имеет сертификаты, удостоверяющие соответствие международным стандартам ISO 9001:2015. Склады готовой продукции расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Пскове, Дубае.

Сайт: https://www.perco.ru/

Телефон: +7 921 505 55 01

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