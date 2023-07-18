Экономика

Серебряную монету в память о Викторе Цое выпустит Центробанк

Банк России 18 июля выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Творчество Виктора Цоя», сообщается в пресс-релизе ЦБ РФ.

Изображение: ЦБ РФ

Монета изготовлена тиражом 5 тысяч штук из сплава 925-й пробы, она содержит 31,1 грамма серебра, пишет «Интерфакс».

На оборотной стороне монеты расположено рельефное изображение портрета Виктора Цоя с микрофоном на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения гитары с символическими языками пламени.

Советский рок-музыкант, основатель и солист группы «Кино» Виктор Цой был кумиром своего времени, его песни стали символом эпохи перестройки, их знает не одно поколение и слушают до сих пор.