Экономика

Россияне стали делать меньше покупок в Интернете

Спрос россиян на покупки продуктов в интернете падает, однако покупатели по-прежнему заказывают онлайн непортящиеся товары и бакалею, среди популярных продуктов — крабовые палочки, говорится в исследовании сервиса сравнения цен Price.ru.

«Несмотря на падение онлайн-спроса по большинству категорий продуктов питания, мы видим, что россияне все еще предпочитают закупаться отдельными видами товаров в интернете — это все еще непортящиеся товары и бакалея», — рассказали аналитики сервиса.

Независимо от снижения спроса на продукты в интернете, эксперты выделили самые популярные товары для россиян с января по июнь 2023 года: вода — спрос на нее упал на 20% по сравнению с аналогичный периодом прошлого года, крабовые палочки (-12%), выпечка, торты и пирожное (-23%), чай (-32%), кофе (-41%), курица (-33%), сахар и соль (-56%), конфеты (-21%), яйца (-27%), свежая и замороженная рыба (-18%), пишет агентство «Прайм».

Аналитики компании отметили, что годовое снижение спроса на покупку продуктов онлайн, вероятно, связано с возвращением россиян на рынки и в супермаркеты после пандемии или же с аномальным спросом повседневных товаров в интернете в прошлом году. «Некоторые товары в прошлом году россияне предпочитали закупать впрок из-за опасений дефицита», — считает Price.ru.

Сервис также подсчитал онлайн-спрос россиян на определенные продукты и зафиксировал положительную динамику. Так, сильнее всего, интерес вырос к помело — на 86%, нектаринам (+22%) и ананасам (+20%). Эксперты подчеркнули высокий спрос на фрукты в целом — на 34% по сравнению с прошлым годом. «"Рост онлайн-спроса на свежие фрукты и овощи может быть связан с улучшением логистических процессов интернет-магазинов, расширением их ассортиментов и сокращением сроков доставки», — заявили в компании.

Помимо растущего онлайн-спроса на продукты, аналитики также зафиксировали спрос на крупы и готовую еду. «В продуктовую корзину россиян возвращаются суперфуды кускус (+12%) и киноа (+11%). На 11% выросло число запросов "еда быстрого приготовления", на 41% — "готовые обеды школа", что может говорить о нежелании россиян утруждаться приготовлением еды», — говорится в сообщении.