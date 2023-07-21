Экономика

В России зафиксировали самую низкую продовольственную инфляцию в Европе

Годовая продовольственная инфляция в России в июне составила 0,08 процента, что стало самым низким уровнем среди всех европейских стран, следует из расчетов РИА Новости.

Весной в России наблюдалась годовая дефляция на продукты и безалкогольные напитки: впервые с 2018 года ее зафиксировали в апреле, в мае она достигла рекордных 1,12 процента.

Самый высокий уровень продовольственной инфляции по-прежнему наблюдался в Венгрии, где впервые за десять месяцев он опустился ниже 30 процентов и составил 29,3 процента. Кроме того, годовые темпы роста цен выше 20 процентов остались в Сербии (22,1 процента). В топ-5 также попали Эстония (19,5 процента), Словакия (18,9 процента) и Румыния (17,9 процента).

Темпы роста цен в годовом выражении ниже десяти процентов в июне фиксировались, кроме России, еще в пяти странах — Белоруссии (3,6 процента), Швейцарии (5,1 процента), Португалии (8,6 процента), Дании (8,8 процента) и Финляндии (9,2 процента).

В большинстве европейских стран в начале лета инфляция замедлилась, сильнее всего в Венгрии (на 4,7 процентного пункта), Литве (на 3,8), на Украине (на 3,6), в Латвии (на 3,5) и Словакии (на 2,8 процентного пункта).

В то же время в пяти странах региона инфляция ускорилась — сильнее всего на Кипре, где она разогналась до 10,12 процента с майских 8,38 процента, а также в России ( плюс 1,2 процентного пункта), на Мальте (плюс 0,9 процентного пункта), в Норвегии (плюс 0,8 процентного пункта) и Греции (плюс 0,6 процентного пункта).

Исследование проведено РИА Новости на основе данных национальных статистических служб 40 стран Европы, по состоянию на середину июля раскрывших данные за июнь. Показатель продовольственной инфляции учитывает изменение цен на продукты и безалкогольные напитки.