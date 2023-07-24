Экономика

Госдума расширила возможности внесудебного банкротства граждан

Депутаты Государственной Думы на пленарном заседании в среду, 26 июля, приняли в третьем чтении законопроект, упрощающий процедуру внесудебного банкротства граждан.

Поправки вносятся в федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты в части. Документ понижает вдвое, до 25 тысяч рублей, минимальный размер задолженности, при которой можно инициировать процедуру внесудебного банкротства. При этом максимальный размер задолженности повышен вдвое, до 1 млн рублей, пишет FlashNord.

Кроме того, повторное внесудебное банкротство будет доступно вдвое быстрее, уже через пять лет.