Экономика

Греф заявил, что в Сбере более 90% переводов между физлицами являются бесплатными

Более 90% переводов между гражданами в Сбере являются бесплатными. Об этом заявил глава банка Герман Греф в ответ на призыв ЦБ РФ отменить комиссии за переводы между физическими лицами внутри банка.

«У нас такой проблемы, честно сказать, и не существует, потому что у нас около 80% это переводы до 50 тысяч рублей, и они у нас не облагаются никакими комиссиями. Кроме того, по подписке "Прайм" это бесплатно. В целом у нас порядка 95% транзакций бесплатные. Там очень небольшая часть платная, это делается в первую очередь не столько ради денег, а чтобы людей стимулировать пользоваться либо теми, либо другими программами», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос, в кулуарах совещания о развитии туризма и гостеприимства в РФ, которое прошло в Республике Алтай, сообщает ТАСС.

В начале июля первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова призвала Сбер подумать над отменой комиссий за переводы между физическими лицами внутри банка.

Сбер весной 2020 года принял решение начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физическими лицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке. Подписка нужна, если клиент банка переводит больше 50 тысяч рублей в месяц. При отсутствии подписки взимается комиссия в размере 1%, но не более 1 тысяч рублей. При этом Греф неоднократно заявлял, что отмена комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами граждан в одном банке может «убить» конкуренцию в банковском секторе.