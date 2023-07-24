Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Деловой понедельник» с Владимиром Гутеневым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Деловой понедельник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На днях свой первый рабочий визит в Псковскую область совершил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В программу его визита вошло посещение фонда «Защитники Отечества», встреча с участниками спецоперации и членами их семей.

В рамках программы «Деловой понедельник» депутат подведет главные итоги своего визита, в частности, выскажет мнение по поводу эффективности реализуемых в Псковской области мер поддержки участников СВО, поделится впечатлениями от посещения Передовой инженерной школы гибридных технологий и станкостроения Союзного государства России и Белоруссии, которая действует на базе ПсковГУ. Кроме того, ведущий Константин Калиниченко обсудит с Владимиром Гутеневым вопросы импортозамещения и развития российской промышленности.

Об этом и многом другом - в эфире.

Трансляция завершена