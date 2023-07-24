Экономика

«Деловой понедельник»: Депутат Госдумы Владимир Гутенев о своем первом визите в Псковскую область. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Деловой понедельник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 31 июля.

На днях свой первый рабочий визит в Псковскую область совершил председатель комитета Государственной Думы РФ по промышленности и торговле, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев. В программу его визита вошло посещение фонда «Защитники Отечества», встреча с участниками спецоперации и членами их семей.

В рамках программы «Деловой понедельник» депутат подвел главные итоги своего визита, в частности, высказал мнение по поводу эффективности реализуемых в Псковской области мер поддержки участников СВО, поделился впечатлениями от посещения Передовой инженерной школы гибридных технологий и станкостроения Союзного государства России и Белоруссии, которая действует на базе ПсковГУ. Кроме того, ведущий Константин Калиниченко обсудил с Владимиром Гутеневым вопросы импортозамещения и развития российской промышленности.