Экономика

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Валерием Лесниковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии - руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о состояние экономики Псковской области в условиях санкций, в том числе о самочувствии малого и среднего бизнеса, импортозамещении и о кадровой ситуации в этой сфере.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.