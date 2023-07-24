Экономика

Одной зарплатой сотрудника на работе уже не удержишь — Валерий Лесников

Материальная составляющая уже не является самым главным методом удержания работника на месте трудоустройства. Такое мнение руководитель регионального отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Валерий Лесников озвучил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Палка о двух концах, и никуда ты от этого не денешься, никаких мер, кроме специальной работы с каждым сотрудником, нет. Материальное стимулирование - одна из важных, но не самая важная мера. Комплекс мер важен для привлечения сотрудников. Об этом говорят все предприниматели и все работодатели, с которыми я общаюсь. Когда есть комплекс мер, который состоит из многих факторов и соответствует ожиданиям сотрудников, тогда сотрудник работает и развивается. Если что-то не устраивает, человека даже финансами не удержать, потому что у человека много жизненных факторов. Удержать человека одной заработной платой не получается», – сказал Валерий Лесников.

Он отметил, что очень многие молодые люди из Псковской области уезжают в большие города, а тех, кто приходит в бизнес или любое другое предприятие, всегда приходится доучивать, так как средние специальные и высшие учебные заведения не могут выпустить полностью готового к любой работе в своей сфере сотрудника.