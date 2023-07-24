Экономика

Псковских инвесторов опрашивают на предмет актуальных проблем бизнеса

Инвесторы, занимающиеся бизнесом, недвижимостью или различными проектами могут принять участие в опросе и поделиться своим мнением и предложениями по поводу проблем, с которыми они сталкиваются. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Опрос проводится в рамках федерального проекта по поддержке российских инвесторов, целью которого является упрощение и решение многих нюансов, с которыми сталкиваются инвесторы в процессе осуществления своей деятельности.

Принять участие в опросе можно по ссылке.

«Ваши ответы помогут лучше понять сложности, с которыми сталкиваются инвесторы, и разработать конкретные меры поддержки», - добавили в правительстве.