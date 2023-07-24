Экономика

Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 10%

Оборот розничной торговли в России в июне вырос на 10% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после роста на 9,3% в мае, при этом показатель за первое полугодие 2023 года увеличился на 1,1% в годовом выражении, следует из данных Росстата.

«Оборот розничной торговли в июне 2023 года составил 3833,1 миллиарда рублей, или 110,0% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду предыдущего года, в I полугодии 2023 года — 21693,5 миллиарда рублей, или 101,1%», — говорится в докладе статистического ведомства. В мае оборот вырос на 9,3%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями вырос в июне на 5% и составил 1,849 триллиона рублей. В свою очередь, оборот непродовольственной розницы увеличился на 15,1% — до 1,984 триллиона рублей. В первом полугодии оборот пищевой розницы вырос на 0,8% и составил 10,632 триллиона, а непродовольственной — на 1,4%, до 11,062 триллиона рублей, пишет агентство «Прайм».

Доля пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в структуре оборота розничной торговли в июне 2023 года составила 48,2%, непродовольственных товаров — 51,8% (в июне 2022 года — 50,6% и 49,4% соответственно).

В июне текущего года оборот розничной торговли на 95,7% формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, работающими вне рынка. Доля розничных рынков и ярмарок составила 4,3% (в июне 2022 года — 95,3% и 4,7% соответственно).